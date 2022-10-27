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紐約客談／州長辯論 霍楚沒討到便宜

紐約客談

州長競選前唯一一場辯論落下帷幕，基本可以肯定，今年無疑是共和黨20年來距離紐約州長大位最近的一次；而且，霍楚之前避而不戰的策略是對的，因為她的確沒能在辯論討到便宜，最多只能起到動員投票的作用。

公共安全是選民最關心的議題，不僅作為辯論的首個議題出現，而且甚至貫穿全場，討論任何問題最後都能拐回公共安全議題，而這也是民主黨目前的最大軟肋；在辯論以前，包括霍楚、詹樂霞在內的州內民主黨大佬，已經開始在保釋金制度上退縮，改口稱對收緊保釋制度持開放態度，心虛程度可見一斑；李修頓在公共安全上的攻擊不需修飾，因為數據和民眾感受已經說明一切，這一點民主黨很難迴避，霍楚只能通過攻擊共和黨不支持控槍的立場來應對。

因為在公共安全議題上較為弱勢，霍楚的策略只能是利用紐約州民主黨選民基數的優勢，用川普和墮胎這兩大民主黨人最為在乎的議題攻擊李修頓，動員更多民主黨人出來投票，通過人數優勢取勝；而作為鐵桿川粉的李修頓也並未強硬到底，他知道自己的川粉基本盤是穩固的，適當示弱可能爭取更多中間選民，因此他未正面承認川普是否是最偉大的總統。

而對於華裔選民，川粉李修頓若上台對華人社區是福是禍，目前難以預料；從公共安全的角度而言，民眾已經對民主黨失望透頂，共和黨上台有助於打擊犯罪；但川普作為煽動仇亞攻擊的始作俑者，加之美中關係日益緊張及經濟不景氣，2024若捲土重來再掀仇亞浪潮，李修頓作為州長是否有能力、有意願抵擋？

（紐約客談，每周二至周六見報）

民主黨 霍楚 共和黨

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