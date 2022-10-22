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紐約州長選舉 李修頓支持率首超霍楚

記者顏潔恩／紐約報導
州長選情膠著，現任紐約州長霍楚在最新民調中以微差落後。(州長辦公室提供)
州長選情膠著，現任紐約州長霍楚在最新民調中以微差落後。(州長辦公室提供)

紐約州長選情持續升溫，距離普選日子愈來愈近，共和黨挑戰者李修頓(Lee Zeldin)與現任州長霍楚(Kathay Hochul)的支持率也吸引不少關注；根據21日發布的最新民調，李修頓首次以微差的支持率領先。

根據21日的最新民調數據，李修頓的支持率為45.6%，霍楚為45.3%，還有9.1%的選民還未決定，結果誤差幅度為正負3.31%；儘管李修頓僅以微差的成績領先，但在過去幾周民調，李修頓不斷縮小與霍楚之間的差距，21日公布的民調，更是迎來首次超越的成績，該民調針對1056名選民調查。

民主黨白人、西語裔紛轉向支持李

執行該民調的co/efficient組織，在9月初也進行過同樣的民調，當時的霍楚還領先李修頓6%；「在過去的幾周裡選情愈發激烈，隨選舉將近幾乎達到白熱化」，民調調查員芒斯(Ryan Munce)表示，最主要的轉變是民主黨籍的白人及西語裔紛紛都轉向支持李修頓。

在西語裔選民中，李修頓以53%超越霍楚36%，而在白人中以48%對44%，霍楚在非洲裔的支持率則相當懸殊，以76%拉開李修頓18%，而亞裔社區中，支持李修頓的呼聲也不小。

該民調還發現，與霍楚相比，李修頓獲得更多獨立選民的青睞，為其支持率較高的一個核心關鍵，成為他在民主黨籍選民較多的紐約州中，仍有翻盤獲勝的優勢。

共和黨戰略家表示，李修頓需要在紐約市達到30%的支持率，加上郊區與紐約上州的成績，才能在全州範圍內獲勝。

芒斯表示，距離普選還有不到三周的時間，預測全州選民的民意還是會出現可衡量的變動，若這個趨勢繼續下去，紐約州很有可能迎來自2006年後的第一位共和黨州長。

對於該民調結果，李修頓表示他雖僅以微差距領先，仍感到滿意，令他在步入大選的最後階段充滿勢頭，「我們投入的賭注已經不能再高了，需要每一個對治安、教育等方面的攻擊感到厭倦的紐約客，站出來投票，拯救我們的紐約。」

民調 霍楚 紐約州

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