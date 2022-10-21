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保釋改革鬆口 詹樂霞挨批反覆、選舉考量

記者和釗宇／紐約報導
此前一直力挺寬鬆保釋制度的州檢察長詹樂霞改口，對改革現行保釋制度「持開放態度」。(美聯社)
此前一直力挺寬鬆保釋制度的州檢察長詹樂霞改口，對改革現行保釋制度「持開放態度」。(美聯社)

紐約州犯罪形勢仍未好轉，在競選壓力下，此前一直力挺寬鬆保釋制度的州檢察長詹樂霞(Letitia James)，20日也改口說，對改革現行保釋制度「持開放態度」；共和黨方面則抨擊詹樂霞反覆無常，改變態度完全是因為選舉考量。

詹樂霞在接受WGRZ訪問時表示，「我們需要解決很多問題，包括但不限於評估保釋改革；我理解人們的擔憂和恐懼，但是我們必須團結起來，不要讓這一重要問題被政治化。」

詹樂霞的這一表態與她此前的說法大相逕庭；她曾在今年5月表示，州議會應該拒絕那些以打擊犯罪為名，呼籲修改保釋金的過激要求，不應在沒有確切數據的情況下收緊保釋制度，但也表示會緊密關注此事，並與州議會合作解決問題；她在2018年首次競選州檢察長時也表示，當選後要取消現金保釋制度，因為這一制度懲罰的是低收入群體和少數族裔。

詹樂霞這一態度轉變可能與競選有關；錫耶納學院日前公布的民調顯示，詹樂霞與共和黨挑戰者亨利(Michael Henry)的差距從幾周前的16%縮小至9%；而詹樂霞手中的競選經費達275萬元，是亨利的20倍。

亨利則表示，紐約人無法信任反覆無常的詹樂霞，「詹樂霞2018年競選時曾大力支持無現金保釋，她雖然當選，但無現金保釋失敗了；然後她又說需要更多數據，但民眾卻生活在恐懼之中。」他還攻擊詹樂霞接受極左的勞工家庭黨背書，而且支持撤資警局，「詹樂霞一次又一次證明，她只在乎政治生涯。」

州參議會少數黨領袖奧特(Robert Ortt)指詹樂霞這一表態是出於選舉考量，「距離普選只有21天，詹樂霞改變態度是因為民調數字不好看；選民應該知道真相，州府政客造成現在的犯罪危機，不能因為選舉臨近，就開始逃避他們失敗的政策。」

民調 共和黨 低收入

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