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紐約州長普選民調：霍楚領先縮至11% 李修頓多項反超前

記者和釗宇／紐約報導
民調顯示，霍楚對李修頓的領先幅度已經縮小至11%。(州長辦公室提供)
民調顯示，霍楚對李修頓的領先幅度已經縮小至11%。(州長辦公室提供)

距離紐約州長普選僅剩三周，錫耶納學院(Siena College)18日公布民調，現任州長霍楚(Kathay Hochul)對共和黨挑戰者李修頓(Lee Zeldin)的領先幅度縮小至11%，該學院上月民調時霍楚領先17%；紐約市郊和男性選民對李修頓的支持日增，但霍楚在紐約市領先幅度巨大，李修頓逆襲的可能性仍然不高。

民調顯示，霍楚對李修頓的領先幅度已經縮小至11%。(李修頓提供)
民調顯示，霍楚對李修頓的領先幅度已經縮小至11%。(李修頓提供)

此前多項民調顯示，二人支持率差距急劇縮小至個位數；根據錫耶納學院民調，霍楚支持率52%，李修頓41%；不過，霍楚上月在紐約市北郊的支持率比李修頓高5%，現已反轉為李修頓領先4%。而且在獨立選民中，李修頓領先擴大至9%。

該民調顯示，男性選民49%支持李修頓，高於霍楚的44%，這一支持率也較上月反轉，9月時霍楚男支持率還以48%對44%領先；同時，白人選民中，李修頓支持率也反超霍楚1%，上次民調落後10%；不過，在非洲裔、西語裔和猶太裔選民中，霍楚仍占很大優勢，但李修頓的支持率也上升4%到6%。李修頓的知名度也快速增長，表示對他不熟悉者，6月初選為57％，上月36％，近期為21％。

李修頓非洲裔選民支持率從上月的12%下降到2%，而且選民對他的負面評價比正面多；霍楚在紐約市以70%對23%的巨大優勢領先；錫耶納學院民調專家格林伯格(Steven Greenberg)表示，李修頓需要拿下紐約市30%選票，才有可能獲勝。

在其他幾個選舉中，共和黨州檢察長候選人亨利(Michael Henry)與現任州檢察長詹樂霞(Letitia James)的支持率差距從16%縮小至11%；州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)和聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)則都領先共和黨對手至少20%。

霍楚 民調 紐約市

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