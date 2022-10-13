紐約市議員李凱健 反對新版選區地圖

華社人士參加李凱健示威，批評第47選區的新地圖。(取自李凱健推特)

第47選區市議員李凱健(Ari Kagan)及其支持者和社區人士舉行集會，反對市選區畫分委員會(New York City Districting Commission)近日通過的市議員選區地圖。集會者呼籲保護當地社區的完整性，讓民選官員能代表一個完整的社區。

李凱健在11日的集會中發言說，選區重畫應該將有相似族裔背景、相似利益和價值觀的社區畫在一起，而不是四分五裂。選區重畫應該保持社區的完整性。他感到失望的是，選區畫法委員會無視南布碌崙 眾多社區領導人、民選官員和居民的願望，不顧社區利益，分割社區。

市議員李凱健與支持者舉行集會，抗議第47選區的新地圖。(李凱健推特)

9月通過新地圖中，第47區畫得像一條死魚或蜥蜴，李凱健說完全無法接受，將貝瑞吉和康尼島 通過一條狹長的通道將兩個完全不同的社區連接，完全沒有道理。

州眾議員寇頓(William Colton)及其幕僚長莊文怡、亞潮聯盟創辦人朱雅婷、布碌崙華人 社區服務中心負責人羅添福、華康會會長陳麗娜等也參加這次集會抗議。

寇頓說，他雖然肯定委員會在9月地圖仍畫出亞裔占多數的新第43選區，但對第47選區的畫法感到不安，「不簡潔也不緊湊」。按照第47選區的新圖，康尼島被拆散，居民的聲音被稀釋。他強烈要求重新考慮第47選區的畫分。

羅添福指出，現在的第47選區包括眾多東歐猶太裔社區和班森賀的華人社區，都是李凱健的支持者，將這些社區畫出去，卻強行加入陌生的貝瑞吉社區，對社區沒有好處，對李凱健的競選連任也不公平。