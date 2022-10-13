布碌崙候選人鄭永佳、白彼得 保釋法、教育政見交鋒

白彼得與鄭永佳日前參與辯論會。(視頻截圖)

戴克高地公民協會(Dyker Heights Civic Association)日前舉行布碌崙(布魯克林)候選人辯論會，在位多年、競選連任的第49選區民主黨州眾議員 白彼得(Peter Abbate)與共和黨挑戰者鄭永佳(Lester Chang)，就多個華人關注的議題展開辯論。

對於華人最關心的社區治安，鄭永佳認為下任州長應重視犯罪問題，並支持警方執法，他也主張廢除改革保釋法；質疑白彼得當初支持該法案的決定，與其聲稱支持警務的理念背道而馳，「民眾需要的是可以處理遊民收容所、社區犯罪問題的民選官員。」

白彼得表示，因保釋法案是州府預算案的一部分，因此投票支持，但他也贊成修法給法官更多的自由裁量權；他展示多個警察 工會為其背書的海報，證明警方對他還是有支持與信任，但這隨即遭鄭永佳反駁，認為是政治和工會系統的腐敗，造成他們必須依賴政治權力強大的白彼得。

針對教育議題，鄭永佳表示支持增加資優班、特許學校，並希望政府可為家庭發放支付學費的代金券，給他們到私立學校上課的選擇，減輕家庭負擔；白彼得則說，向來帶領民眾為保留特殊高中入學考試(SHSAT)努力，並抨擊對手根本不住在選區內，不了解當地居民不需要特許學校的事實。

他指，鄭永佳曾在臉書寫道「為中木區(Midwood)服務」的宣傳語，但該社區根本不在49選區中；雖對手聲稱不是政客，但曾在曼哈頓 參選州參議員、州眾議員、市議員，就是想要成為政客，「這沒什麼問題，但他對選區的情況應有了解。」

鄭永佳總結，支持軍隊來紐約維持治安一年，以應對目前紐約市警退休潮，同時廢除保釋法、罷免曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)。白彼得則指，與警察工會溝通後，他們表態不希望軍隊進駐紐約，應尊重他們的意見。