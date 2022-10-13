抗議24小時工制 護理員籲紐約州長候選人表態

市議員馬泰(左一)與護理員共同抗議。(記者張晨／攝影)

近百名華裔、西語裔護理員12日在曼哈頓下城紐約州勞工廳前集會，呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)及州長共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)在普選前表態，是否會停止24小時工作制，停止對少數族裔移民女性的暴力；由多個家庭護工保護團體聘請的律師也已向聯邦提交申訴，預計在百天內得到調查進展。

影音來源：記者張晨

當天市議員馬泰(Christopher Marte)也與護理員一起抗議，此前由他領頭提出的廢除24小時工作制(Intro. 175)提案已經得到市議會多數議員支持。

提案內容包括禁止對家庭護理員的剝削、禁止雇主要求紐約市 的家庭護理員工作24小時，另也要求雇主實行輪班制，每天兩班、每班12小時，且一周內工作不可超過50小時等。

華人職工會(Chinese Staff and Workers’Association)、反血汗工廠組織(National Mobilization against Sweatshops)、法拉盛 工人中心(Flushing Workers’Center)等也已帶頭發起聯邦訴訟。

百名護理員州於勞工廳門前抗議24小時工時。(記者張晨／攝影)

代表申訴的國家法律和經濟正義中心(National Center for Law and Economic Justice)律師Carmela Huang表示，此前工資仲裁尚未得到解決，而那也僅是針對已經發生的不公的一種解決途徑；但更重要的是，如何在今後能消除這一工作制度給護理員身心帶來的傷害。

她指出，聯邦勞工部 、人力資源部以及司法部都會接到該申訴， 並聯絡州府展開調查並採取相關行動，包括撤銷聯邦資金；預計在120天內會得到進展。

護理員代表顧志芳、吳秀琛、吳鶯芳表示，按現行規定， 如果護理員夜晚看護病人，無法有連續五小時睡眠，公司必須賠償工資或改為輪班制；但從2018年起，工人陸續向州勞動局報告這一情況，但無人得到回覆或處理。