我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

抗議24小時工制 護理員籲紐約州長候選人表態

記者張晨／紐約報導
市議員馬泰(左一)與護理員共同抗議。(記者張晨／攝影)
市議員馬泰(左一)與護理員共同抗議。(記者張晨／攝影)

近百名華裔、西語裔護理員12日在曼哈頓下城紐約州勞工廳前集會，呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)及州長共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)在普選前表態，是否會停止24小時工作制，停止對少數族裔移民女性的暴力；由多個家庭護工保護團體聘請的律師也已向聯邦提交申訴，預計在百天內得到調查進展。

影音來源：記者張晨

當天市議員馬泰(Christopher Marte)也與護理員一起抗議，此前由他領頭提出的廢除24小時工作制(Intro. 175)提案已經得到市議會多數議員支持。

提案內容包括禁止對家庭護理員的剝削、禁止雇主要求紐約市的家庭護理員工作24小時，另也要求雇主實行輪班制，每天兩班、每班12小時，且一周內工作不可超過50小時等。

華人職工會(Chinese Staff and Workers’Association)、反血汗工廠組織(National Mobilization against Sweatshops)、法拉盛工人中心(Flushing Workers’Center)等也已帶頭發起聯邦訴訟。

百名護理員州於勞工廳門前抗議24小時工時。(記者張晨／攝影)
百名護理員州於勞工廳門前抗議24小時工時。(記者張晨／攝影)

代表申訴的國家法律和經濟正義中心(National Center for Law and Economic Justice)律師Carmela Huang表示，此前工資仲裁尚未得到解決，而那也僅是針對已經發生的不公的一種解決途徑；但更重要的是，如何在今後能消除這一工作制度給護理員身心帶來的傷害。

她指出，聯邦勞工部、人力資源部以及司法部都會接到該申訴， 並聯絡州府展開調查並採取相關行動，包括撤銷聯邦資金；預計在120天內會得到進展。

護理員代表顧志芳、吳秀琛、吳鶯芳表示，按現行規定， 如果護理員夜晚看護病人，無法有連續五小時睡眠，公司必須賠償工資或改為輪班制；但從2018年起，工人陸續向州勞動局報告這一情況，但無人得到回覆或處理。

勞工部 法拉盛 紐約市

上一則

高登保險阮錦娟講解 「聯邦醫療保險紅藍卡」須知

下一則

州檢察長候選人亨利訪布碌崙華社 誓掃除暴力犯罪

延伸閱讀

孔曉振紐約超美婚禮現場照曝光 孔劉聲音疑露出

孔曉振紐約超美婚禮現場照曝光 孔劉聲音疑露出
榮耀獻給您 世界日報榮獲3項「2022海外華文媒體報導大獎」

榮耀獻給您 世界日報榮獲3項「2022海外華文媒體報導大獎」
紐約上西城這家餐廳 專為好命狗服務

紐約上西城這家餐廳 專為好命狗服務
美國歷史最悠久銀行 竟帶頭推出加密幣託管服務

美國歷史最悠久銀行 竟帶頭推出加密幣託管服務
多地汙水驗出小兒麻痺病毒 紐約州延長緊急狀態

多地汙水驗出小兒麻痺病毒 紐約州延長緊急狀態

熱門新聞

華埠餐廳招聘啟示滿街，三兩步便可見一張。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

2022-10-09 09:40
麥當勞10月限量「大人專屬」，盲盒玩具紐約一盒難求。(讀者提供)

麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購

2022-10-10 02:29
華人麵包店加入，意外在社群媒體走紅。(記者牟蘭╱攝影)

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

2022-10-10 07:57
紐約市長亞當斯宣布全市進入無證移民緊急狀態。（市長辦公室提供）

紐約市宣布進入無證移民危機緊急狀態

2022-10-07 13:11
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00
一男子在時報廣場地鐵站內被刀砍傷。(取自推特)

被推下軌、遭暴打、被刀捅…紐約曼哈頓地鐵攻擊頻發

2022-10-08 15:38

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好