州檢察長候選人亨利訪布碌崙華社 誓掃除暴力犯罪

紐約州檢察長共和黨候選人亨利走訪布碌崙Bay Parkway華社。(記者顏潔恩／攝影)

紐約州 檢察長共和黨 候選人亨利(Michael Henry)11日走訪布碌崙(布魯克林)Bay Parkway華社，聽取商家面臨的問題；他介紹政見，指恢復社區安全是重點，將與各方合作。

當地商會會長李志波表示，會員的店鋪頻繁遭竊，小偷順手牽羊是家常便飯，前幾個月竊賊從天花板闖入，盜走幾萬現金的案子，如今都未有結果；近期更出現一名專盜華人店鋪的竊賊，並造成至少四名商家損失幾千至幾萬元，就算找來當地民選官員、市警了解情況，到現在都沒有解決方案。

紐約州檢察長共和黨候選人亨利走訪布碌崙Bay Parkway華社。(記者顏潔恩／攝影)

亨利表示，店主每天約因偷竊損失200至300元，且通常是慣犯所為，對紐約州保釋改革法不滿；「受害者都是無奈的店主，是時候重新評估政策，不再讓無辜的人遭罪。」

他強調要改變目前州檢察長詹樂霞(Letitia James)不支持執法的現象，他身為退休警官的兒子、本身又是律師，了解執法的重要性；當選後會以掃除暴力為首要目標之一，計畫與執法部門、地區檢察官、社區組織等建立夥伴關係，提供所需資源、調查工具應對犯罪危機。

對於針對亞裔及猶太人的仇恨犯罪 ，他指出是時候展現強硬的態度為這些群體發聲；單純的喊話或在社群媒體發言不會起到作用，州檢察長辦公室必須起訴仇恨犯罪，並推動地區案件的審理。

「公眾對政府的信任早已減弱，我希望恢復誠信、提高透明度並根除政治腐敗」，他表示腐敗並不是單指民主黨或共和黨的針對性問題，只要是腐敗的政客，或腐敗的行為，就應該被起訴。