亞潮聯盟 支持共和黨李修頓選紐約州長

圖為李修頓日前參與布碌崙華社反遊民所示威。(記者顏潔恩／攝影)

無黨派團體亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)4日發表聲明，支持共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)。該聲明還表示，在即將到來的11月普選中，該組織支持將亞裔 社區的安全和繁榮作為優先事項的候選人。

聲明指：李修頓將為紐約州帶來改變，使紐約市更加安全，他的優先事項是保護守法的居民，而不是保護罪犯。他將保護特殊高中，讓孩子有平等的機會接受高品質教育。李修頓還將減稅，使紐約市更加宜居。亞潮聯盟也支持前警官埃斯波西托(Alison Esposito)競選副州長，相信她的執法經驗有助解決犯罪問題。

亞潮聯盟11月普選支持的部分候選人。(取自亞潮聯盟網站)

聲明稱，亞潮聯盟支持的候選人都參加了該聯盟的支持程序，他們的政見與該聯盟的核心價值觀一致。除了李修頓，亞潮聯盟還支持以下候選人：國會眾議員 第三選區的桑托斯(George Santos)、國會眾議員第11選區的瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州參議員 第11選區的福特(Stefano Forte)、州參議員第15選區的艾達博(Joseph Addabbo Jr.)、州參議員第17選區的維樂培(Vito LaBella)、州參議員第47選區丹茲羅(Maria Danzilo)、州眾議員第25選區的李羅莎(Nily Rozic) 、州眾議員第28選區的Michael Conigliaro、州眾議員第40選區的廖安怡、州眾議員第46選區的布魯克-克拉尼(Alec Brook-krasny)、 州眾議員第47選區的寇頓(William Colton)、州眾議員第49選區的鄭永佳以及州眾議員第63選區的皮洛佐羅(Sam Pirozzolo)。

亞潮聯盟共同創辦人朱雅婷鼓勵華人積極投票。她說大家應該回歸常識，在競爭激烈的選區，亞裔的選票可以影響選舉的結果，並向當選者發出亞裔社區的心聲。