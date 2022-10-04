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州檢察長選舉 紐約警察大會 棄詹樂霞支持亨利

記者和釗宇／紐約報導
共和黨州檢察長候選人亨利。(取自競選網站)
共和黨州檢察長候選人亨利。(取自競選網站)

擁有約5萬名會員的紐約警察大會(Police Conference of New York)日前宣布支持共和黨州檢察長候選人亨利(Michael Henry)，挑戰現任州檢察長詹樂霞，認為在目前治安問題嚴重的情況下，詹樂霞不能被視作執法機構的朋友。

共和黨州檢察長候選人亨利。(取自競選網站)
共和黨州檢察長候選人亨利。(取自競選網站)

紐約警察大會主要代表警探、警佐、警官和巡官；警察大會旗下的紐約市探員工會(Detectives Endowment)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)表示，詹樂霞對時刻遭遇危險的執法人員沒有任何幫助，「保護紐約人的安全不是她的首要目標；詹樂霞在弗洛伊德(George Floyd)案引發的騷亂後起訴警察，但卻對騷亂者破壞公共安全和財產的行為視而不見。」

紐約警察大會日前宣布支持共和黨州檢察長候選人亨利，挑戰現任州檢察長詹樂霞。(取自...
紐約警察大會日前宣布支持共和黨州檢察長候選人亨利，挑戰現任州檢察長詹樂霞。(取自競選網站)

紐約警察大會主席威爾斯(Richard Wells)則表示，詹樂霞在收緊紐約州保釋制度的問題上含糊其辭，而且她提出的「警員追責法案」(Police Accountability Act)將讓警方執法束手束腳；該法案去年提出，但尚未通過，規定警方在執法時採取不必要的暴力，將可能被追究刑責；威爾斯說，「這叫我們如何執法？」

共和黨州檢察長候選人亨利。(取自競選網站)
共和黨州檢察長候選人亨利。(取自競選網站)

亨利則表示，他致力於與全州警察合作，改變目前有利於罪犯的司法制度，「作為退休警員之子，我知道願意成為警察的人深愛社區，也願意為社區付出生命，應該得到支持，而不是被妖魔化。」

此前警察大會已經背書共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)挑戰現任州長霍楚，同時也背書共和黨參議員候選人皮尼昂(Joe Pinion)挑戰現任參議員舒默(Chuck Schumer)，唯一選擇背書的民主黨候選人是州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)；此前，州警工會(New York State Troopers PBA)也宣布背書亨利選州檢察長。

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