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紐約客談／州長選舉炒作警察背書 對誰有利？

紐約客談

紐約州長選舉，兩黨候選人近日不約而同，高調宣布收到警察部門的工會背書，雖然看似都是警察，背後卻有不同，或可看出些端倪。

支持州長霍楚的，是紐約州Police Benevolent Association，成員約1200人，包含紐約州大校警、州府環保警察、州立公園警察及森林巡邏員等。而支持李修頓的，則是紐約州的郡、村鎮執法人員工會Police Conference of New York，約有5萬人。也難怪外界指霍楚炒警察話題，實則幫了李修頓。

兩人的政見都宣稱重視治安，但李修頓一直緊咬霍楚主張的保釋改革實則同情罪犯，強調這是前科犯滿街跑、治安惡化的主因，並在民調落後的紐約市，屢次揚言要開除被指縱容罪犯的曼哈頓區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)。做為回應，面對犯罪率居高不下的紐約市，霍楚則宣布，將在所有地鐵車廂安裝攝影機，又加碼宣布投資5000萬元用於提升州警執法科技。

在許多執法資源遠不如大城市的小鎮，保釋改革的確更讓警方頭疼，或也解釋了這些執法人員工會支持李修頓的原因，儘管民調上他在郊區與霍楚差距有限。此外，共和黨長期反對削減警察預算、主張保障警員安全，也有加分效果。

至於支持霍楚的執法者，校警？公園警察？應該都沒有罪犯抓了放、放了抓的挫折感，而任職州府機構，加上一直要求加薪，支持現任州長，也看似理所當然。雖然其陣營強調沒有用加薪合約為條件，換取背書。

警察工會成員與眷屬的票數或許有限，但因象徵公共安全，在犯罪率高升的地區，對於重視治安的選民，或有指標作用，其他候選人及政治人物也應視為民意風向。

（紐約客談，每周二至周六見報）

警察 霍楚 紐約州

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