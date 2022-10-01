「喚醒民主黨」曼哈頓華埠造勢 呼籲選民積極投票

曼哈頓區長李文(左五)、市議員馬泰(右六)、第65選區民主黨候選人李榮恩(左三)、民主黨地區領袖于金山(左四)，支持「喚醒民主黨」運動。（記者張心／攝影）

距離11月紐約州普選日子倒數，曼哈頓 區長李文(Mark Levine)9月30日聯合曼哈頓青年民主黨 (Manhattan Young Democrats)、政治團體VoteBlue2022，共同推出「喚醒民主黨」(Wake Up Dems)運動，在曼哈頓華埠 等流量大的交通樞紐處造勢，鼓勵選民踴躍投票。

當日清晨華埠堅尼路(Canal St.)地鐵站人潮洶湧，曼哈頓第一選區市議員馬泰(Christopher Marte)、州眾議員第65選區民主黨候選人李榮恩(Grace Lee)、民主黨地區領袖于金山等到場支持，共同呼籲華埠選民積極通過投票發出自己的聲音、爭取華裔群體的合法權利。

李文表示，今年的州級選舉對民主黨非常關鍵，尤其是近期民調顯示，共和黨和民主黨的支持度接近，「所以我希望從曼哈頓開始，帶頭深入群眾，強調今年選舉的重要性，不能眼看著極右派拖紐約州的後腿。」

李榮恩呼籲華埠選民在11月的普選中支持自己，並鼓勵亞裔用選票為發聲；「社區在初選的投票率太低了，華人的參與力量還明顯不夠。」

于金山也說，民主黨雖然在紐約市有優勢，但紐約州其它地區，尤其上州，民眾對共和黨的支持愈來愈明顯，「民主黨已經有一定的危機感，所以我們希望通過支持這個活動，來鼓勵大家多多投票。」