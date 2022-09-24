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共和黨副州長候選人艾麗生訪布碌崙 爭取華人選票

記者顏潔恩／紐約報導
共和黨籍候選人艾麗生，23日造訪布碌崙南區華人組織。(記者顏潔恩／攝影)
共和黨籍候選人艾麗生，23日造訪布碌崙南區華人組織。(記者顏潔恩／攝影)

競選紐約州副州長的共和黨籍候選人艾麗生(Alison Esposito)，23日造訪布碌崙(布魯克林)南區三個華人組織，向長者介紹政綱，爭取華人選票；艾麗生指出，在民主黨的治理下，紐約州的治安與教育等政策受到批評，共和黨的多項政綱更符合華社利益，呼籲選民支持。

艾麗生23日行程緊湊，先後造訪羊頭灣喜悅之家老人中心、班森賀華人健康協會、救世軍中心，向百名長者介紹自己和政綱；她指出，在大環境的影響下，人們處在糟糕的時代，時刻活在恐懼中，「這是由於現在的民主黨，已經與過去不同，如今的民主黨不再傾聽民意，而是保全自己的利益。」

曾在紐約市警服務25年，艾麗生表示，光是今年，仇恨犯罪在紐約市發生超過400起，市民日常生活嚴重受到影響，甚至不敢外出或搭地鐵。

艾麗生分享，在她擔任警局分局長時，便親眼所見保釋改革法案引發的弊端，前科累累的慣犯，僅在警局待到警員錄完口供後就直接放走，「對人民安全毫無保障」。

「我們有權對自己的生活方式作出最好的選擇，而現在以民主黨為首的州府已完全失職，忽視了民意也虧欠了民眾」；艾麗生說，其將罪犯利益擺在奉公守法的民眾之上，在教育上，許多努力念書、品學兼優的學生，也因抽籤入學制度遭遇不公，讓無數家庭大失所望。

她呼籲華人選民，在11月普選時應積極投票，透過選票發聲，選擇更符合社區利益的候選人。

民主黨 華人 紐約市

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