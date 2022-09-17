辯論日期未定 李修頓批霍楚逃避

李修頓抨擊州長霍楚遲遲不確定辯論時間，認為民主黨企圖讓選民投完票再來辯論。(美聯社)

距離紐約州長普選不到兩個月，不在籍選票下周就將發出，但兩黨候選人辯論日期未定；共和黨 候選人李修頓(Lee Zeldin)日前抨擊州長霍楚 (Kathy Hochul)遲遲不確定辯論時間，認為民主黨企圖讓選民投完票再來辯論。

李修頓表示，霍楚此前曾同意會與他辯論，「現在距離不在籍選票發出只剩下幾天，霍楚過去幾周一直告訴大眾將參加辯論，但從未明確時間地點和辯論次數；霍楚這麼做，說明如果投票 給她，可能要到明年1月才知道她的立場態度；我反對堵車費計畫，霍楚支持，讓我們辯論一下。」

他說，自己願意參加多達五次辯論，與霍楚在犯罪飆升、通貨膨脹、人口減少和教育問題上交鋒；李修頓還攻擊霍楚將已經填好的不在籍選票寄給選民，雖然此舉並不違法，但共和黨認為這是「下三濫招數」。

目前，李修頓已經接受了CBS2和PIX11電視台的辯論邀請，但霍楚尚未承諾參加；選舉專家表示，霍楚這是在奉行「玫瑰園策略」(Rose Garden strategy)，利用自己已有的州府平台接觸選民，減少與李修頓的交鋒，以此將對手晾在一邊，減少對手的曝光機會。

同時，這種策略還能幫助霍楚減少在電視上出醜的概率，以免給對手提供更多攻擊機會，但拖延辯論也讓共和黨有理由攻擊她；市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)表示，「公眾有權聽她解釋為何要將罪犯放回社會，或者在不知不覺中給通勤者加稅，抑或摧毀上州的農場；她的策略不會對選民起作用，因為選民每天都面臨各種真正的問題，繼續掙扎生存在全美最無法負擔的州。」