李修頓廣告批治安 出現加州華裔受害者
紐約州長競選日趨白熱化，共和黨候選人李修頓日前發布廣告，指責州長霍楚(Kathy Hochul)放任犯罪橫行，然而其廣告內引用的犯罪畫面發生時，霍楚並未擔任州長，而且其中一則甚至是加州華人被攻擊事件；對此李修頓團隊表示，霍楚自任副州長起就與紐約州的各種亂象難脫關係，但已默默刪除加州仇亞攻擊畫面。
影音來源：李修頓團隊
李修頓14日發布一則30秒的競選廣告，有13個犯罪畫面，旁白說，「您正在看到的是霍楚治理下紐約真實的犯罪，而且犯罪問題正日趨惡化。」然而，其中有六個犯罪畫面，實際上發生在去年葛謨擔任州長期間。
還有一則是一名91歲華裔耆老被襲擊撞飛的畫面，但該事件發生在去年初的加州奧克蘭華埠，畫面與奧克蘭ABC電視台2021年初播放的畫面一致；當時警方表示，嫌犯在奧克蘭華埠還攻擊了另外兩名華人，導致一名55歲婦女失去意識、一名60歲男性受傷。
李修頓競選團隊辯解，廣告中展示的大部分犯罪，都發生在霍楚擔任副州長期間，「霍楚和她的盟友企圖奇跡般地將她2015年上任副州長以來的所有腐敗、公共安全惡化、對自由的攻擊分割開來，但這一招在紐約民眾身上不管用。」不過，李修頓的競選團隊已經在廣告中刪除發生在奧克蘭的犯罪畫面。
霍楚則表示，她還沒看過這則廣告，「我不會花時間看李修頓的廣告，我的時間都花在治理紐約。」
李修頓此前一直攻擊霍楚打擊犯罪態度軟弱，包括拒絕大幅收緊保釋制度；此前民調顯示，霍楚保持兩位數的領先優勢，但也有民調指二人差距只有個位數；進入普選的最後兩個月，兩人近幾周來均開始以競選廣告加大宣傳力度；此前霍楚也發布廣告，在墮胎、控槍和支持川普不承認2020年總統大選結果的議題上攻擊李修頓，稱李修頓是「極端且危險」的人。
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