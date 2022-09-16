李修頓廣告批治安 出現加州華裔受害者

李修頓發布競選廣告，指州長霍楚放任犯罪橫行。(美聯社)

紐約州長競選日趨白熱化，共和黨候選人李修頓日前發布廣告，指責州長霍楚 (Kathy Hochul)放任犯罪橫行，然而其廣告內引用的犯罪畫面發生時，霍楚並未擔任州長，而且其中一則甚至是加州 華人被攻擊事件；對此李修頓團隊表示，霍楚自任副州長起就與紐約州的各種亂象難脫關係，但已默默刪除加州仇亞攻擊畫面。

影音來源：李修頓團隊

李修頓14日發布一則30秒的競選廣告，有13個犯罪畫面，旁白說，「您正在看到的是霍楚治理下紐約真實的犯罪，而且犯罪問題正日趨惡化。」然而，其中有六個犯罪畫面，實際上發生在去年葛謨擔任州長期間。

還有一則是一名91歲華裔耆老被襲擊撞飛的畫面，但該事件發生在去年初的加州奧克蘭 華埠，畫面與奧克蘭ABC電視台2021年初播放的畫面一致；當時警方表示，嫌犯在奧克蘭華埠還攻擊了另外兩名華人，導致一名55歲婦女失去意識、一名60歲男性受傷。

李修頓競選團隊辯解，廣告中展示的大部分犯罪，都發生在霍楚擔任副州長期間，「霍楚和她的盟友企圖奇跡般地將她2015年上任副州長以來的所有腐敗、公共安全惡化、對自由的攻擊分割開來，但這一招在紐約民眾身上不管用。」不過，李修頓的競選團隊已經在廣告中刪除發生在奧克蘭的犯罪畫面。

霍楚則表示，她還沒看過這則廣告，「我不會花時間看李修頓的廣告，我的時間都花在治理紐約。」