我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

李修頓廣告批治安 出現加州華裔受害者

記者和釗宇╱紐約報導
李修頓發布競選廣告，指州長霍楚放任犯罪橫行。(美聯社)
李修頓發布競選廣告，指州長霍楚放任犯罪橫行。(美聯社)

紐約州長競選日趨白熱化，共和黨候選人李修頓日前發布廣告，指責州長霍楚(Kathy Hochul)放任犯罪橫行，然而其廣告內引用的犯罪畫面發生時，霍楚並未擔任州長，而且其中一則甚至是加州華人被攻擊事件；對此李修頓團隊表示，霍楚自任副州長起就與紐約州的各種亂象難脫關係，但已默默刪除加州仇亞攻擊畫面。

影音來源：李修頓團隊

李修頓14日發布一則30秒的競選廣告，有13個犯罪畫面，旁白說，「您正在看到的是霍楚治理下紐約真實的犯罪，而且犯罪問題正日趨惡化。」然而，其中有六個犯罪畫面，實際上發生在去年葛謨擔任州長期間。

還有一則是一名91歲華裔耆老被襲擊撞飛的畫面，但該事件發生在去年初的加州奧克蘭華埠，畫面與奧克蘭ABC電視台2021年初播放的畫面一致；當時警方表示，嫌犯在奧克蘭華埠還攻擊了另外兩名華人，導致一名55歲婦女失去意識、一名60歲男性受傷。

李修頓競選團隊辯解，廣告中展示的大部分犯罪，都發生在霍楚擔任副州長期間，「霍楚和她的盟友企圖奇跡般地將她2015年上任副州長以來的所有腐敗、公共安全惡化、對自由的攻擊分割開來，但這一招在紐約民眾身上不管用。」不過，李修頓的競選團隊已經在廣告中刪除發生在奧克蘭的犯罪畫面。

霍楚則表示，她還沒看過這則廣告，「我不會花時間看李修頓的廣告，我的時間都花在治理紐約。」

李修頓此前一直攻擊霍楚打擊犯罪態度軟弱，包括拒絕大幅收緊保釋制度；此前民調顯示，霍楚保持兩位數的領先優勢，但也有民調指二人差距只有個位數；進入普選的最後兩個月，兩人近幾周來均開始以競選廣告加大宣傳力度；此前霍楚也發布廣告，在墮胎、控槍和支持川普不承認2020年總統大選結果的議題上攻擊李修頓，稱李修頓是「極端且危險」的人。

李修頓競選廣告中的犯罪畫面，其中一則是去年初加州發生的華裔被攻擊事件。(視頻截圖...
李修頓競選廣告中的犯罪畫面，其中一則是去年初加州發生的華裔被攻擊事件。(視頻截圖)

霍楚 奧克蘭 加州

上一則

看表演、吃月餅 華策會9月17日布碌崙辦健康活動

下一則

法拉盛街頭竊案 婦女背包被拉開

延伸閱讀

德州與紅色執政州又遭到加州挑釁

德州與紅色執政州又遭到加州挑釁
紐約州長競選 李修頓批霍楚放任犯罪 所播畫面卻在加州

紐約州長競選 李修頓批霍楚放任犯罪 所播畫面卻在加州
紐西蘭「人體遺骸手提箱」案 女嫌在南韓被逮等候引渡

紐西蘭「人體遺骸手提箱」案 女嫌在南韓被逮等候引渡
加州人工流產網站上路 紐森：庇護所有婦女

加州人工流產網站上路 紐森：庇護所有婦女
北加奧克蘭9歲孩高速路遭槍擊：我中槍了，好痛

北加奧克蘭9歲孩高速路遭槍擊：我中槍了，好痛

熱門新聞

華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
假意示好陪玩，男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客。 (市警提供)

假意示好陪玩 男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客

2022-09-09 16:12
來自委內瑞拉的無證移民9月2日從德州艾爾帕索乘搭巴士，前來紐約尋求政治庇護。(路透)

紐約無證客優先許可工作？合法排期移民喊不公

2022-09-11 07:30
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

2022-09-14 22:33
紐約州州長霍楚。(路透社)

紐約小兒麻痺病毒蔓延 州長宣布進入緊急狀態

2022-09-10 07:07

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉
時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手

時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手