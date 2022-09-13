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兩黨民代促州長抵制堵車費計畫

記者和釗宇╱紐約報導
紐約市民主、共和兩黨多名外區民代12日在市政廳前集會，敦促州長霍楚撤銷對堵車費計畫的支持。(瑪麗奧提供)
紐約市民主、共和兩黨多名外區民代12日在市政廳前集會，敦促州長霍楚撤銷對堵車費計畫的支持。(瑪麗奧提供)

紐約市民主、共和兩黨多名外區民代12日在市政廳前舉行集會，敦促州長霍楚(Kathy Hochul)撤銷對堵車費計畫(congestion pricing)的支持；此前，大都會運輸署(MTA)已表示將堵車費計畫的公眾評議期延長至23日(周五)。

國會議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、市議會少數黨領袖博萊利(Joseph Borelli)等，此前一直力爭取消堵車費計畫，市議員葉格(Kalman Yeger)、霍登(Robert Holden)等保守派民主黨市議員也加入共和黨的行列；此前已有20名州參議員、國會議員和市議員反對堵車費計畫，認為MTA誇大堵車費對民眾習慣的影響力，無端增加外區民眾的通勤成本。

根據MTA的規畫的不同收費方案，高峰時段的堵車費將在9元至23元之間；代表史泰登島的瑪麗奧表示，若按照23元收費，堵車費將給旅遊業、餐館業帶來沉重負擔，也不利於人們返崗上班，只會成為MTA的撈錢工具；「要我告訴自己的選民，必須交23元才能到市內通勤，這是不可接受的，更像是對開車族的戰爭。」

共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)12日也加入集會，指州府和州議會應要求MTA靠自身能力運營，而不是藉堵車費填補虧空，要求MTA改革。

霍登則表示，反對在目前通膨的陰影下實施堵車費，因為將對卡車司機造成負面影響，增加紐約市的送貨成本，「每次送貨成本可能將近100元，誰來買單？商家將把成本轉嫁給消費者，現在實施不是時候。」

目前，負責對堵車費計畫提出建議的交通流動性審查委員會(Traffic Mobility Review Board)已經完成公聽，但因反對聲浪較大，MTA已經將公眾評議期延長至23日(周五)，民眾仍可登錄網站mta.info/CBDTP、發郵件給[email protected]反饋意見。

堵車費 MTA 紐約市

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