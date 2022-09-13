李修頓造勢 華人跨黨相挺

十多名民主黨籍民代及華社代表，支持共和黨州長候選人李修頓(中，發言者)。(記者鄭怡嫣╱攝影)

共和黨籍的州長候選人李修頓(Lee Zeldin)12日在市政廳前舉辦造勢活動，十幾名民主黨籍民代、社區代表、受害人家屬等，表示由於紐約的治安、教育問題，將在普選時與現任州長霍楚 (Kathy Hochul)對壘、支持李修頓決意廢除無現金保釋法、擇優制教育方針、反對亞裔 細分法案的理念，「紐約必須改變，也需要有常識者執政」。

主持該活動的市議員霍頓(Robert Holden)以及紐約州前眾議員西坎(Dov Hikind)表示，1970、80年代紐約治安崩壞，但如今更甚，對待罪犯比受害者更寬大，民眾不敢上街，害怕成為下一個受害人，需要的是李修頓這樣能夠嚴肅對待罪案、廢除無現金保釋法、誓言開除曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)的州長，支持無關黨籍，而是每個有常識的居民都會做的事。

紐約市居民聯盟負責人藏東慧表示，自己出生貧寒，當時，20個高中生擠在宿舍的大通間，冬天沒有暖氣，是教育給了他機會，支持李修頓是因為他尊重也認同擇優制的教育方針，霍楚卻對擇優制、保留特殊高中入學考試、撤銷「平權措施」」(Affirmative Action)等與華人家長攸關的議題不置一詞。

他說，儘管前州長葛謨兩度否決亞裔細分法案，但霍楚卻簽署了該項法案，其他族裔並未細分，為何單單亞裔需要細分？兩年多前，時任市長白思豪(Bill de Blasio)以及市教育總監 要取消特殊高中入學考試時，曾說史岱文森高中(Stuyvesant High School)的亞裔過多，簽署後他們是否會改口華裔與韓裔過多？法案對華人社區無助益，反將進一步分裂亞裔社區，若李修頓當選，希望能兌現承諾，廢除該法。

包括無黨派團體亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)主席朱雅婷等在場十多名民主黨籍人士，則因李修頓嚴打犯罪、廢保釋法、更強調受害者及其家屬的權益、反對疫苗強制令、民主黨執政下紐約幾年都未改善、反對實施曼哈頓堵車費(Congestion Pricing)計畫等理念，支持他參選州長；李修頓表示，紐約人口流失，是因為安全、教育品質、自由都在遭到破壞，真理愈辨愈明，期待霍楚能接受一對一的公開辯論。