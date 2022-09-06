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紐約客談／第10選區仍詭譎 高德曼是進步派？

紐約客談

紐約州國會議員第十選區民主黨初選雖已結束，但遠未塵埃落定，不但不在籍選票尚未開出，排在第二位的州眾議員牛毓琳仍有可能在11月普選中，使用極左翼勞工家庭黨的提名，再戰已經自行宣布獲勝的高德曼。

高德曼當然也不敢懈怠，雖然初選獲得勝利，但他的團隊也深知，該選區進步派的勢力強大，本次高德曼之所以支持率排在第一，部分是因為進步派多個參選人分票所致；因此，高德曼在初選後的各種表態，一再強調自己是純進步派，不承認「溫和派」的標籤，連市長亞當斯的稱讚都不敢接受。

亞當斯近日表示，高德曼的勝利是溫和派的勝利；此言雖然不虛，但多少有一點補救的意思，因為，亞當斯在初選中背書的三名州議員參選人，全都被進步派擊敗。

但意在吸引進步派的高德曼，顯然不敢接受亞當斯的稱讚；高德曼的競選團隊表示，高德曼的競選願景是進步派的，包括改革刑事司法系統、增加公立教育資源等；「高德曼並未尋求市長亞當斯背書，但他期待與亞當斯和其他民選官員合作，改善民眾的生活。」

高德曼是不是進步派，顯然答案是否定的；民主黨參選人大部分在墮胎、移民、住房、川普等議題上態度趨同，但檢驗一個參選人是否溫和或進步的關鍵指標，是如何恢復公共安全；顯然，就收緊保釋制度這一條，高德曼已經站在溫和派的戰線裡，否則即便他是猶太人，保守的猶太社區也不會支持他；但高德曼目前面臨的最大挑戰仍然是吸引進步派，因此首先他得裝作像個進步派，才是成功的第一步。

亞當斯 民主黨 猶太

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