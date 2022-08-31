我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

霍楚收任命者捐款 競選團隊：不違法

記者和釗宇╱紐約報導
報導指霍楚接受由州長任命之人的政治捐款，而此舉與霍楚此前簽署的行政令相悖。(州長辦公室提供)
報導指霍楚接受由州長任命之人的政治捐款，而此舉與霍楚此前簽署的行政令相悖。(州長辦公室提供)

紐約時報報導，坐擁天量選舉經費的紐約州長霍楚(Kathy Hochul)，接受由州長任命之人的政治捐款，而此舉與霍楚此前簽署的行政令相悖；對此州長辦公室表示，捐款之人並非由霍楚任命，而是由前州長葛謨(Andrew Cuomo)任命，因此霍楚之舉並不違規。

為避免葛謨任內產生的操守問題，霍楚在上任第一天就簽署行政令，禁止由州長接受其所任命之人的捐款，防止出現拿錢辦事；但根據紐約時報的分析，霍楚就任一年以來，共收到各類州長任命的委員會成員及其親屬的捐款超過40萬元；例如，霍楚收到葛謨任命的砲台公園城開發機構(Battery Park City Authority)理事卡波奇亞(Don Capoccia)5萬6000元捐款。

霍楚的競選團隊表示，霍楚此舉是恰當的，因為所有捐款人都是葛謨任命的；言下之意就是，霍楚簽署的行政令存在漏洞，並不禁止其他州長任命之人的捐款；霍楚競選團隊的發言人哈維(Jerrel Harvey)說，霍楚從未接受過她所任命之人的任何捐款，所有籌款都是光明正大的。

不過，法律人士和政府監管維權者表示，霍楚的理由存在問題；復敦大學(Fordham University)法學院教授格林(Bruce Green)表示，霍楚的理由很荒唐，因為無論捐款者是否之前為霍楚任命，霍楚其後都有可能給此人其他任命。

此類捐款只占霍楚選舉經費的極小部分，目前她已坐擁3500萬元，目標是達到7000萬元；如果目標達成，今年的州長選舉可能成為紐約州史上最貴的一次州長選舉。

霍楚 葛謨 紐約時報

上一則

趙俊邁新書9月3日發表

下一則

Roomster刊登假租屋 賺2700萬元遭起訴

延伸閱讀

1個月2州長 亞利桑納州長30日訪台 將見蔡英文、半導體業者

1個月2州長 亞利桑納州長30日訪台 將見蔡英文、半導體業者
前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911
艾妲風災援助 霍楚撥款4千萬

艾妲風災援助 霍楚撥款4千萬
對抗猴痘疫情 加州州長同意撥款4100萬

對抗猴痘疫情 加州州長同意撥款4100萬
加州州長紐森撥款4100萬元 對抗猴痘

加州州長紐森撥款4100萬元 對抗猴痘

熱門新聞

8大道老闆抓賊反遭起訴，輔警處理糾紛被拘留。(讀者提供)

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

2022-08-29 08:01
華女的屍體被運出公寓。(記者牟蘭／攝影)

疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡

2022-08-27 14:14
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

27歲女子紐約華埠堅尼路地鐵站遭性侵

2022-08-25 13:15
今年各大超市月餅種類較多，價格較去年同期約漲10%到15%。(記者牟蘭／攝影)

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

2022-08-24 07:50
今年各大超市月餅種類較多，價格較去年同期約漲10%到15%。(記者牟蘭／攝影)

紐約「老牌月餅」美心、榮華假貨多 消費者注意

2022-08-23 22:13
赫希(右)出庭，拒絕認罪。(法院Pool Photo/Richard Harbus攝影)

涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

2022-08-30 00:02

超人氣

更多 >
就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐
善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療
終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世
前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911
世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑