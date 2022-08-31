霍楚收任命者捐款 競選團隊：不違法

報導指霍楚接受由州長任命之人的政治捐款，而此舉與霍楚此前簽署的行政令相悖。(州長辦公室提供)

紐約時報 報導，坐擁天量選舉經費的紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)，接受由州長任命之人的政治捐款，而此舉與霍楚此前簽署的行政令相悖；對此州長辦公室表示，捐款之人並非由霍楚任命，而是由前州長葛謨 (Andrew Cuomo)任命，因此霍楚之舉並不違規。

為避免葛謨任內產生的操守問題，霍楚在上任第一天就簽署行政令，禁止由州長接受其所任命之人的捐款，防止出現拿錢辦事；但根據紐約時報的分析，霍楚就任一年以來，共收到各類州長任命的委員會成員及其親屬的捐款超過40萬元；例如，霍楚收到葛謨任命的砲台公園城開發機構(Battery Park City Authority)理事卡波奇亞(Don Capoccia)5萬6000元捐款。

霍楚的競選團隊表示，霍楚此舉是恰當的，因為所有捐款人都是葛謨任命的；言下之意就是，霍楚簽署的行政令存在漏洞，並不禁止其他州長任命之人的捐款；霍楚競選團隊的發言人哈維(Jerrel Harvey)說，霍楚從未接受過她所任命之人的任何捐款，所有籌款都是光明正大的。

不過，法律人士和政府監管維權者表示，霍楚的理由存在問題；復敦大學(Fordham University)法學院教授格林(Bruce Green)表示，霍楚的理由很荒唐，因為無論捐款者是否之前為霍楚任命，霍楚其後都有可能給此人其他任命。

此類捐款只占霍楚選舉經費的極小部分，目前她已坐擁3500萬元，目標是達到7000萬元；如果目標達成，今年的州長選舉可能成為紐約州史上最貴的一次州長選舉。