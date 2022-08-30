紐約客談／布碌崙真能選出華裔市議員？

國會眾議員 第十選區的民主黨初選落幕。共有三名華裔 候選人參選，其中現任州眾議員牛毓琳和社區人士李江華，特別受到華社關注。牛毓琳的州眾議員選區包括曼哈頓華埠 ，而李江華更是長期在布碌崙(布魯克林)8大道耕耘，但這次選舉的結果讓兩人都頗感失望。

雖然選票仍未悉數清點，牛毓琳以微弱劣勢輸給高德曼(Dan Goldman)的結果，估計很難逆轉。雖然牛毓琳以極左派的觀念和開放的個性，在其他族裔贏得眾多選票，但在自己的根據地華埠卻沒有取得亮眼的成績，得票率不到50%，按照牛毓琳的背景和經歷，這樣的得票率可以及格，卻不優秀，無法令人滿意。在投票前一個月，牛毓琳基本上就沒有到華埠和日落公園開展競選活動。此外，牛毓琳極左的政策路線，恐怕也和華社的普遍價值觀不一致。有人認為，牛毓琳獲勝所需的1000多張票，或許就在華社。

李江華在日落公園與班森賀開展聲勢浩大的競選活動，他中間派的政治傾向也符合華社心態，他最終在8大道的得票率超過50%，這對李江華而言，已是不俗的戰績。不過，他最後的得票數只有777票，這恐怕是一個讓他自己都感到失望的數字。李江華在華裔社區之外不為人所知，也缺乏造勢的渠道和手段，難怪得票稀落。

在新畫出的市議員選區草案中，43選區是一個亞裔占絕對多數的選區，華社都希望能產生一位華裔議員。雖然這個地圖只是草案，但能有這樣的機會，關鍵問題是，是否會有那麼一位華裔候選人，既受華社居民真心擁護，能動員出大量華裔選票，又能以自己的背景和主張，在其他族裔社區贏得相當的支持。

（紐約客談，每周二至周六見報）