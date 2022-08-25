李江華敗選 華社打氣支持再戰

李江華參選落敗，強調服務的初心不變。(本報檔案照)

國會眾議員第十選區民主黨華裔參選人李江華，在布碌崙 (布魯克林)華社、華埠活躍多年，獲不少福建、廣東僑團背書支持，但在初選中僅獲得700多票，李江華指出「華人投票 還有很大進步空間」，暫未透露未來意向，「在之後的日子會跟大家分享。」

此次共有12人參選，競爭激烈，最終李江華排名第七，支持率為1.2%、獲777張選票，相比之前在布碌崙華社舉辦的多場造勢大會中，支持人數眾多，但反映在選票上卻相對少，令支持者感到失望。

李江華對這個結果也「絕對不滿意」，少於之前估算，但相信還有一些缺席選票未計算在內；他認為，華人投票還有很大進步空間，選舉這段期間部分人士旅遊外出，加上很多投票站地點更改，對本就不熟悉投票程序的華人，是打擊投票熱情的因素。

因此，提高華人投票率，仍是要持續宣揚的課題，培養對政治的參與；對於是否繼續參選，李江華表示這次百分百投入，想先休息，但也強調雖然這次不成功，服務的初心絕不會變。

美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺表示，得票率不高確實失望，其中也有華人政治參與度不高的因素；但他仍鼓勵李江華，年輕有為、對社區事務非常上心，是個踏實能做事的人，未來有參選計畫，依然會得到該會支持。

目前，紐約市選區重畫委員會提出第一版草案，有望畫出以亞裔人口為主的第43市議會選區，社區不少人認為李江華是合格人選。