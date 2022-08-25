第12選區初選 納德勒勝梅龍尼 卡范納將連任華埠選區州參議員

納德勒(右)以55%的得票率戰勝其國會同僚梅隆尼(左)。（美聯社）

紐約市國會議員和州參議員 初選，曼哈頓 中城第12選區兩名國會老將對決，納德勒(Jerry Nadler)以55%得票率戰勝其國會同僚梅隆尼(Carolyn Maloney)；在州參議員初選中，包含華埠 在內的第27選區現任州參議員卡范納(Brian Kavanagh)以58%得票率勝出。

76歲梅隆尼和75歲的納德勒1992年起就當選國會議員，分別代表曼哈頓東西兩側不同選區，納德勒現為眾院司法委員會主席，梅隆尼則任監管委員會主席，均屬民主黨國會高層人物；但選區重畫後，整個曼哈頓中城、上東城和上西城被畫入同一選區，兩人不得不同台競爭。

本來預計分庭抗禮，最後納德勒獲壓倒性勝利；納德勒得票4萬5545張，得票率55.35%，梅隆尼2萬38張，24.35%，兩年前挑戰梅隆尼的帕提爾得票率19.13%；納德勒的勝出預計確保他開啟第17個任期，而梅隆尼的政治生涯將告終結。

第27選區初選，現任州參議員卡范納以58.08%得票率獲勝，戰勝激進派的州眾議員65選區C區民主黨女性黨代表范勝利(Vittoria Fariello)和溫和派社區人士伊秀丹(Danyela Souza Egorov)；由於該選區沒有共和黨提名人，卡范納可算成功連任。