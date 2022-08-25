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不在籍選票缺優勢 第10選區牛毓琳恐難翻盤

記者和釗宇 / 紐約報導
牛毓琳雖然未認輸，但翻盤可能性小。(美聯社)
牛毓琳雖然未認輸，但翻盤可能性小。(美聯社)

全市最受矚目的第十選區國會議員民主黨初選，雖然最終結果仍待計入不在籍選票，前川普彈劾案檢察官高德曼(Dan Goldman)目前領先州眾議員牛毓琳1300餘票，已自行宣布獲勝，呼籲黨內團結；牛毓琳雖未認輸，但翻盤可能性小，不過仍有可能用勞工家庭黨(Working Families Party)的提名再戰11月的普選。

根據選舉委員會的非官方統計，高德曼得票1萬6686張，牛毓琳1萬5380張，二人相差1306票，但目前該數字只包括初選日的選票、提前投票及選舉委員會截至上周收到的不在籍選票；根據選委會，該選區共申請2萬1502份不在籍選票，目前回收7034份有效選票，雖然尚不知其中有多少不在籍選票已經計入，但仍可能有多達1萬4000張尚未計入。

選委會網站信息顯示，將從26日(周五)起，每周一、三、五更新計票結果；根據規定，郵戳不晚於初選日、送達日期不晚於8月30日的不在籍選票，都須被計入。

分析人士指，牛毓琳以不在籍選票反勝的可能性不高；競選策略專家盧波(Jon Paul Lupo)估計，牛毓琳需要拿下34%的不在籍選票，才可能彌補目前差距，這樣的得票率比她在初選時的得票率高出42%；高德曼在勝選後也透露，目前已計入的不在籍選票中，其得票率較高。

高德曼若確認獲勝，將在11月的普選面對共和黨候選人韓丹(Bernie Hamdan)，預計將輕鬆取勝；但變數猶在，因牛毓琳仍可能用勞工家庭黨的提名登上普選選票；勞工家庭黨24日發布聲明承認初選落敗，但也暗示高德曼無法代表進步派，製造牛毓琳仍會再戰的懸疑，「大多數選民選擇了一個自封的進步派參選人，但人們渴望真正的進步派代表他們。」

分析人士指，雖然牛毓琳可能落敗，但進步派仍展現強大力量，高德曼勝出是因進步派分票所致；競選策士亞當斯(Ryan Adams)表示，牛毓琳競選經費只有高德曼四分之一，能有如此小的差距，顯示進步派的力量。

高德曼則表示對牛毓琳的尊重，指兩人有共同的進步派追求，希望未來可合作，並呼籲民主黨團結，「和其他許多選舉一樣，這場選舉過多關注負面細節，互相對腳開槍；雖然民主黨內意識形態的確存在分歧，但最終目標方面分歧很少。」

高德曼呼籲黨內團結。(記者和釗宇／攝影)
高德曼呼籲黨內團結。(記者和釗宇／攝影)

民主黨 勞工 提名

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