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克勞莉不敵左派新秀 民主黨溫和派再失一席

記者牟蘭／紐約報導
參選第59選區州參議員的克勞莉，不敵民主黨左翼政治新秀。(本報檔案照)
參選第59選區州參議員的克勞莉，不敵民主黨左翼政治新秀。(本報檔案照)

獲市長亞當斯(Eric Adams)背書的民主黨溫和派克勞莉(Elizabeth Crowley)，去年在皇后區長初選以0.6%微弱差距惜敗後，今年參選橫跨皇后區、布碌崙(布魯克林)與曼哈頓第59選區州參議員，但不敵民主黨左翼政治新秀、27歲的岡薩雷斯(Kristen Gonzalez)，以5782票的差距，在初選落敗。

根據23日晚開出99%選票，克勞莉獲32.51%、7333票，比岡薩雷斯少5782票，當晚承認敗選。四年前國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)擊敗連任十年的克勞莉的表哥克勞利(Joe Crowley)後，紐約州的左翼勢力突起，市議員卡班(Tiffany Caban)曾差點在初選擊敗現任皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)，此次岡薩雷斯獲勝，意味民主黨溫和派在紐約州政壇再失一席。

岡薩雷斯指，「我們證明社會主義(Socialism)的勝利，我們不會離開任何地方，也不會停止，直到看到全市的社會主義潮流」。

克勞莉2008年參選市議員，又成功連任一屆，2017年落敗共和黨候選人霍頓(Robert Holden)，兩年前參選皇后區長特別選舉，以第二高票落選，去年再次參選這一職位，以0.6%、1044票不敵現任區長理查茲(Donovan Richards)。

此次參選，克勞莉獲亞當斯、市議長歐德思(Adrienne Adams)與國會眾議員米克斯(Gregory Meeks)支持，亞當斯在初選前指，希望藉此撥正紐約州左傾極端化的政治趨勢，推進修改保釋法改革法案、加強警察經費、提升公共安全。

參選第59選區州參議員的岡薩雷斯在慶功晚宴宣布在初選中勝出。(取自岡薩雷斯推特)
參選第59選區州參議員的岡薩雷斯在慶功晚宴宣布在初選中勝出。(取自岡薩雷斯推特)

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