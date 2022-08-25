皇后區投票率低 齊默爾曼勝出

羅斯(發言者)於第11選區國會眾議員民主黨初選獲勝。(取自羅斯推特)

包括皇后區小頸、長島大頸與西堡鎮(Westbury)等地的國會眾議員 第三選區改選，初選勝出的齊默爾曼(Robert Zimmerman)有望成為該選區首位同志國會眾議員。

國會第三選區的現任眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)今年參選州長，這一職位空缺，民主黨五人參選，根據選舉局開出超過95%選票，國會第三選區包含大量亞裔 聚居地，其中皇后區只有6395人投票 ，多次拜訪華社的齊默爾曼得2720票，加上他在長島兩郡的選票，共9482票，遠超第二名2598票，當晚宣布勝選。

此次皇后區的投票率偏低，提前投票全區只有4900人參與，排名全市倒數第二，初選投票數再創低紀錄；對此，幫助齊默爾曼競選的陳熠指，此次選舉選區重畫，且8月底正值暑期，還有居民在外度假，因此投票率偏低。陳熠說，選區重畫後，國會第三選區包括第六選區眾議員孟昭文的部分選區，涵蓋大量亞裔居民，此次也只有齊默爾曼多次拜訪亞裔選區。亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇則鼓勵更多亞裔在普選日投票。

齊默爾曼曾先後在國會議員伍爾夫(Lester Wolff)、舒爾(James Scheuer)以及艾克曼(Gary Ackerman)辦公室任職，是一位小商家，他反對削減警局經費，支持修改保釋金改革法案、增加公校經費，擴大資優班以及保留特殊高中入學考試等，承諾上任後雇用中文與韓文員工，為社區民眾服務。

而在新畫的第11選區國會眾議員的民主黨初選，前國會眾議員羅斯(Max Rose) 戰勝對手迪芭蘿(Brittany Ramos DeBarros)，將在11月的普選中挑戰現任國會眾議員，共和黨籍的瑪麗奧(Nicole Malliotakis)。依紐約市選舉委員會數據，已清點該選區99%選票，羅斯共獲得1萬5871票(74.31%)。