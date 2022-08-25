紐約客談／初選形勢不利 牛毓琳何去何從？

華裔州眾議員 牛毓琳雖然未能在第十選區國會議員初選中脫穎而出，但作為進步派跨族裔得票率最高者，無疑已有資格執進步派牛耳；一些支持者表示，極左翼的勞工家庭黨很有可能提名 她，參加11月的普選，凝聚進步派的力量與高德曼再戰。

但在美國的選舉體制下，第三黨只可能在初選中存在機會，要想贏得普選，只有在其他黨候選人極具爭議的情況下才有可能；上一次先例可能是2003年市議員選舉，當時任州眾議員的詹樂霞在初選中敗給競選連任的戴維斯(James Davis)，但初選後戴維斯遭槍殺，其弟代替他成為民主黨 候選人，結果在普選中敗給代表勞工家庭黨的詹樂霞。

詹樂霞之所以有機會勝出，是因為戴維斯之弟遞補兄職顯然爭議太大，不具備民意支持；而牛毓琳若再戰普選，面對的則是不同的情況，畢竟高德曼是名正言順的民主黨提名人，進步派中又有多少人會願意脫黨支持牛毓琳？

若牛毓琳最終認輸，兩年之後選擇再戰，仍然很有機會；畢竟，本次初選中，牛毓琳在進步派幾名參選人中得票最高，屆時她再代表進步派挑戰高德曼，名正言順；而且，兩年並不長，牛毓琳雖然無法繼續擔任公職維持知名度，但仍可以通過推特維持熱度，再加上大量年輕人支持，其動員能力只增不減。

但話說回來，高德曼也會通過兩年的任期維持優勢，畢竟在任民選官員總有更方便的平台維持曝光度，也能加深社區交流；再加上2024年川普要捲土重來，民主黨不太可能允許把反川大將高德曼拉下馬。