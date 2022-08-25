前紐約市長白思豪 今秋到哈佛當訪問學者&授課

前市長白思豪將到哈佛大學政治學院和公衛學院講課。(市長辦公室提供)

前市長白思豪 (Bill de Blasio)今秋將成為哈佛大學的訪問學者，講授他在美國人口最多的紐約市 普及學前教育和處理新冠疫情的經驗。

白思豪將成為哈佛大學甘迺迪政治學院和陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H.Chan School of Public Health)的訪問學者。他將上述議題視為八年任期的突出成就，將在公衛學院講授為期八周的課程，重點是應對重大公共衛生危機；在政治學院將重點置於兒童早期教育。

公衛學院的其他研究員包括波士頓前代理市長潔妮(Kim Janey)。白思豪在政治學院的同事包括瑞典前首相勒夫文(Stefan Lofven)。甘迺迪政治學院的代理院長沃倫(Setti D. Warren)曾任麻州牛頓(Newton)市長，則與白思豪是朋友，他認為，紐約市的政策，無論健康、住房、教育，都極為複雜。

在波士頓長大的白思豪仍是紐約人，將繼續住在布碌崙(布魯克林)的公園坡(Park Slope)。自19世紀中期以來，紐約市沒有哪一位市長能夠登上更高的職位。紐約復敦大學(Fordham University)的政治學者格里爾(Christina Greer)說，「紐約市長曾擁有世界上最偉大的工作，但似乎也是沒有前途的工作。」

白思豪卸任市長時民調 數字很低，但仍想繼續參與政治。前州長葛謨(Andrew Cuomo)因醜聞辭職後，他曾想競選州長，但在看到霍楚(Kathy Hochul)州長的籌款數和民調後，決定不參選。他還參選過國會眾議員席位，後來發現自己民調很低，再次選擇退出。

每次退出後，白思豪似乎對自己有更多的反思。退出國會眾議員選舉時，他說當市長時犯了「錯誤」，「錯把政策當成受歡迎程度」。