前紐約市長白思豪 今秋到哈佛當訪問學者&授課
前市長白思豪(Bill de Blasio)今秋將成為哈佛大學的訪問學者，講授他在美國人口最多的紐約市普及學前教育和處理新冠疫情的經驗。
白思豪將成為哈佛大學甘迺迪政治學院和陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H.Chan School of Public Health)的訪問學者。他將上述議題視為八年任期的突出成就，將在公衛學院講授為期八周的課程，重點是應對重大公共衛生危機；在政治學院將重點置於兒童早期教育。
公衛學院的其他研究員包括波士頓前代理市長潔妮(Kim Janey)。白思豪在政治學院的同事包括瑞典前首相勒夫文(Stefan Lofven)。甘迺迪政治學院的代理院長沃倫(Setti D. Warren)曾任麻州牛頓(Newton)市長，則與白思豪是朋友，他認為，紐約市的政策，無論健康、住房、教育，都極為複雜。
在波士頓長大的白思豪仍是紐約人，將繼續住在布碌崙(布魯克林)的公園坡(Park Slope)。自19世紀中期以來，紐約市沒有哪一位市長能夠登上更高的職位。紐約復敦大學(Fordham University)的政治學者格里爾(Christina Greer)說，「紐約市長曾擁有世界上最偉大的工作，但似乎也是沒有前途的工作。」
白思豪卸任市長時民調數字很低，但仍想繼續參與政治。前州長葛謨(Andrew Cuomo)因醜聞辭職後，他曾想競選州長，但在看到霍楚(Kathy Hochul)州長的籌款數和民調後，決定不參選。他還參選過國會眾議員席位，後來發現自己民調很低，再次選擇退出。
每次退出後，白思豪似乎對自己有更多的反思。退出國會眾議員選舉時，他說當市長時犯了「錯誤」，「錯把政策當成受歡迎程度」。
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