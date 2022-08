羅斯(左二)贏得第11選區國會眾議員民主黨初選。(取自羅斯推特)

前國會眾議員 羅斯(Max Rose) 23日晚在新畫的第11選區國會眾議員的民主黨 初選中戰勝女性參選人迪芭蘿(Brittany Ramos DeBarros),將在11月的普選中挑戰現任第11選區國會眾議員,共和黨 籍的瑪麗奧(Nicole Malliotakis)。

按照紐約市選舉委員會(Board of Elections In The City of New York)提供的數據,截止24日凌晨1時09分,已清點國會眾議員第11選區99.00%的選票,羅斯共獲得1萬5871票(74.31%)取得壓倒性勝利,對手迪芭蘿共獲4399票(20.60%)。

新畫的國會眾議員第11選區包括史泰登島和貝瑞吉、巴斯海灘(Bath Beach)、戴克高地(Dyker Height)、班森賀等布碌崙(布魯克林)南部地區。

國會眾議員第11選區是紐約州的一個搖擺選區,民主黨和共和黨輪番上台。羅斯2018年當選為該選區眾議員,但2020年被共和黨人瑪麗奧擊敗,此次捲土重來,將在11月的普選中再次與瑪麗奧決一勝負。