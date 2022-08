郭納德贏得第26區州參議員初選。(郭納德辦公室提供)

目前擔任第22選區州參議員 的郭納德(Andrew Gounardes) 23日晚在新畫的州議員第26選區的民主黨初選中戰勝對手,前市議員亞斯基(David Yassky),將在11月的普選中將迎接共和黨候選人福克斯(Brian Fox)的挑戰。

按照紐約市選舉委員會(Board of Elections In The City of New York)提供的數據,截止24日凌晨1時09分,已清點第26參議員選區98.16%的選票,郭納德共獲得1萬6658票(66.01%),亞斯基獲得8466票(33.55%)。

根據最近重畫的地圖,新第26參議員選區包括貝瑞吉、戴克高地(Dyker Height)、日落公園 、登波(Dumbo)、布碌崙 高地(Brooklyn Height)、紅鉤(Red Hood)、公園坡(Park Slope)、卵石丘(Cobble Hill)、卡羅爾花園(Carroll Gardens)等地。

從2018年起,郭納德已擔任兩屆州參議員。