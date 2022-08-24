國會眾議院第3選區 齊默爾曼初選勝出

齊默爾曼宣布在國會眾議員第三選區初選中勝出。(齊默爾曼競選團隊提供)

包括皇后區 小頸、長島大頸與西堡鎮(Westbury)等地的國會眾議員 第三選區改選，民主黨初選五人參選，根據初選日開出97.8%的選票，全區只有逾6000人投票 ，小商業者齊默爾曼(Robert Zimmerman)獲得42.53%選票，遠超第二名1200餘票，當晚宣布勝選。

因選區重畫，今年的紐約國會眾議員與州參議員初選推遲到23日舉辦，皇后區的投票率偏低，全區只有4900人參與提前投票，排名全市倒數第二；民選官員指，因8月底正值暑期，因此大量居民仍在外度假，無法參與投票。

國會第三選區的現任眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)今年參選州長，這一職位空缺，民主黨五人參選，除齊默爾曼外，還包括蘇福克郡副郡長Jon Kaiman、納蘇郡第18選區議員Josh Lafazan、社區活躍人士Reema Rasool與非營利組織創辦人Melanie D'Arrigo。

根據市選舉局開出97.8%的選票，國會第三選區雖包含大量亞裔聚居地，但初選日總共只有6395人投票，多次拜訪華社齊默爾曼獲得2720票，遠超第二名Jon Kaiman達1281票，當晚宣布勝選，並感謝義工的支持，「我們做到了」。

齊默爾曼曾先後在國會議員伍爾夫(Lester Wolff)、舒爾(James Scheuer)以及艾克曼(Gary Ackerman)辦公室任職，是一位小商業者，他反對削減警局經費，支持修改保釋金改革法案、增加公校經費，擴大資優班以及保留特殊高中入學考試等，承諾上任後雇用中文與韓文的雇員，為社區民眾服務。

去年以0.6%微弱差距在皇后區區長民主黨內初選中敗北的前市議員克勞莉(Elizabeth Crowley)，參選橫跨皇后區、布碌崙(布魯克林)與曼哈頓第59選區州參議員，獲得市長亞當斯(Eric Adams)在內多位政要的背書。

根據23日晚開出99%的選票，克勞莉獲得32.51%的選票，比民主黨左翼政治新人岡薩雷斯(Kristen Gonzalez)的票數低出5782票，在黨內初選中落敗；岡薩雷斯是民主社會主義者(Democratic Socialists)，獲得國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)與勞工家庭黨(Working Families Party)背書。