我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包

通膨與利率超級周期來了 分析師點名7投資主題贏家

國會眾議院第3選區 齊默爾曼初選勝出

記者牟蘭／紐約即時報導
齊默爾曼宣布在國會眾議員第三選區初選中勝出。(齊默爾曼競選團隊提供)
齊默爾曼宣布在國會眾議員第三選區初選中勝出。(齊默爾曼競選團隊提供)

包括皇后區小頸、長島大頸與西堡鎮(Westbury)等地的國會眾議員第三選區改選，民主黨初選五人參選，根據初選日開出97.8%的選票，全區只有逾6000人投票，小商業者齊默爾曼(Robert Zimmerman)獲得42.53%選票，遠超第二名1200餘票，當晚宣布勝選。

因選區重畫，今年的紐約國會眾議員與州參議員初選推遲到23日舉辦，皇后區的投票率偏低，全區只有4900人參與提前投票，排名全市倒數第二；民選官員指，因8月底正值暑期，因此大量居民仍在外度假，無法參與投票。

國會第三選區的現任眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)今年參選州長，這一職位空缺，民主黨五人參選，除齊默爾曼外，還包括蘇福克郡副郡長Jon Kaiman、納蘇郡第18選區議員Josh Lafazan、社區活躍人士Reema Rasool與非營利組織創辦人Melanie D'Arrigo。

根據市選舉局開出97.8%的選票，國會第三選區雖包含大量亞裔聚居地，但初選日總共只有6395人投票，多次拜訪華社齊默爾曼獲得2720票，遠超第二名Jon Kaiman達1281票，當晚宣布勝選，並感謝義工的支持，「我們做到了」。

齊默爾曼曾先後在國會議員伍爾夫(Lester Wolff)、舒爾(James Scheuer)以及艾克曼(Gary Ackerman)辦公室任職，是一位小商業者，他反對削減警局經費，支持修改保釋金改革法案、增加公校經費，擴大資優班以及保留特殊高中入學考試等，承諾上任後雇用中文與韓文的雇員，為社區民眾服務。

去年以0.6%微弱差距在皇后區區長民主黨內初選中敗北的前市議員克勞莉(Elizabeth Crowley)，參選橫跨皇后區、布碌崙(布魯克林)與曼哈頓第59選區州參議員，獲得市長亞當斯(Eric Adams)在內多位政要的背書。

根據23日晚開出99%的選票，克勞莉獲得32.51%的選票，比民主黨左翼政治新人岡薩雷斯(Kristen Gonzalez)的票數低出5782票，在黨內初選中落敗；岡薩雷斯是民主社會主義者(Democratic Socialists)，獲得國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)與勞工家庭黨(Working Families Party)背書。

投票 眾議員 皇后區

上一則

紐約全新「皮內注射」猴痘疫苗 1.2萬劑下午6時可預約

下一則

郭納德贏得第26區州參議員初選

延伸閱讀

郵箱天天塞爆競選廣告 長島選情激烈

郵箱天天塞爆競選廣告 長島選情激烈
郵箱天天塞滿競選廣告 紐約長島華人區選情激烈

郵箱天天塞滿競選廣告 紐約長島華人區選情激烈
初選在即 孟昭文攜手齊默爾曼催票

初選在即 孟昭文攜手齊默爾曼催票
南加23歲女酒駕撞死夫妻2人 判囚21年不得假釋

南加23歲女酒駕撞死夫妻2人 判囚21年不得假釋
南加23歲女孩因酒醉駕車肇事 被判入獄21年不得假釋

南加23歲女孩因酒醉駕車肇事 被判入獄21年不得假釋

熱門新聞

視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

2022-08-20 13:54
孫同學被石頭砸中腦後部。(孫同學提供)

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

2022-08-19 12:06
店主甄振培(左)和譚艷娟在餃子館的開放廚房內。(記者張晨／攝影)

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

2022-08-21 07:45
布碌崙貝瑞吉Rose Spa按摩店外景。(取自谷歌地圖)

按摩店女員工遭強迫賣淫 紐約法拉盛華男被起訴

2022-08-22 21:43
視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

白人網紅：餃子餡是老鼠肉？ 華埠餐廳被黑

2022-08-21 07:41
今年各大超市月餅種類較多，價格較去年同期約漲10%到15%。(記者牟蘭／攝影)

紐約「老牌月餅」美心、榮華假貨多 消費者注意

2022-08-23 22:13

超人氣

更多 >
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治
因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單