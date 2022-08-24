郵箱天天塞爆競選廣告 長島選情激烈
包括皇后區小頸、長島大頸與西堡鎮(Westbury)等地的國會眾議員第三選區改選，民主黨初選五人參選，競爭激烈，當地的華裔居民指，近兩周自家郵箱幾乎天天塞滿競選廣告，拜票電話不斷，但初選日當天卻鮮少人投票。
該選區的現任眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)今年參選州長，這一職位空缺，民主黨五人參選，包括蘇福克郡副郡長Jon Kaiman、納蘇郡第18選區議員Josh Lafazan與小商家齊默爾曼(Robert Zimmerman)等。
亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇表示，她在西堡鎮居住近30年，自從有投票權後，堅持投票，給孩子做榜樣，23日上午7時就到投票站投票。該選區競選激烈，家中近日連連收到廣告，她根據參選人的政綱，選擇理念一致的齊默爾曼，贊同他支持特殊高中改革等。
關心政治的大頸居民周恆表示，近兩周郵箱每天都塞滿廣告，他常接到拜票電話，幾日前還有參選人敲門，「總統大選也沒這麼激烈」。他當日上午投票，投票站冷清，前後十分鐘只有他一人；他說，近年來民主黨政策左傾，去年選舉包括納蘇郡郡長在內的數個職位全部翻紅，他此次關注遊民與保釋金改革法案議題，若民主黨初選勝出者與他理念相悖，普選將跨黨支持其他候選人。
上一則
班森賀投票站 人氣異常低迷
下一則
FB留言