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重畫導致走錯 第10選區投票稀落

記者張晨、張心／紐約報導
130小學投票站鮮少有華裔面孔出現。(記者張心／攝影)
130小學投票站鮮少有華裔面孔出現。(記者張心／攝影)

國會眾議員和州參議員23日迎來初選，但直至下午曼哈頓華埠孫逸仙中學的投票站都非常冷清，站務人員表示，因為選區重畫糾紛導致初選分兩次舉行，一些選民感到混亂，而且不少人已提前投票，因此初選日投票站較冷清。

「這是我在此擔任負責人以來最冷清的一次」投票站站長伯姆德斯(Lillian Bermudez)表示，至下午5時，三台投票機的計數只有218。

她指出，選舉局並未考慮選民投票是否便利，導致一些人來了才發現沒法在這裡投票。就企李士提街(Chrystie St.)的居民而言，「多數都是上了年紀的長者」，在孫逸仙中學投票近20年，此次卻要走到七、八條街以外的130小學投票。投票站中文翻譯譚瑞金表示，許多人發現走錯投票站，直接放棄投票。

而在130小學投票站，擔任站務人員八年的Linda Leung回憶，此次投票是記憶中「最冷清的、人最少的一次」，「投票站非常安靜，猜測和首次在8月投票有關，民眾不習慣。」

截至23日晚6時，依投票機紀錄「總共171張，非常少。」她觀察，當天投票的多是白人，極少亞洲面孔，「猜想這處於華埠和小義大利交界，華人選民可能更習慣在孫逸仙中學投票。」

前來投票的Alice Lee說投給利華娜(Carlina Rivera)，「我覺得拉丁裔女性有野心，也能做得好，其他參選人我也知道，但更相信利華娜。」

華埠第62選區州眾議員民主黨候選人李榮恩(Grace Lee造訪該投票站，對於極少人投票感到震驚，因6月初選時，華埠共計約9000多張選票參與她的選舉，為全紐約華社中積極性最高。

華埠孫逸仙中學投票站門可羅雀，選民走錯投票站直接棄票。(記者張晨╱攝影)
華埠孫逸仙中學投票站門可羅雀，選民走錯投票站直接棄票。(記者張晨╱攝影)

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