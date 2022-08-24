班森賀投票站 人氣異常低迷

選民在班森賀204小學投票站投票。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約州國會眾議員 和州參議員 初選，布碌崙(布魯克林)班森賀華社的幾個投票 站冷清，投票人數低於以往。

96初中(I.S.096 Seth Low)投票站是一個華裔投票集中的站點。但下午6時，投票站僅錄得25張選票，其中至少十張選票是華人選民。據工作人員分析，投票偏低可能有幾方面的原因，首先，有些人可能不知道有第二階段的初選；其次，8月底，許多居民還在度假，沒有回家；第三，選民向來不重視初選，有些人沒有登記黨派。另外，該投票站所屬州參議員選區參選人曲怡文，由於沒有同黨對手，作為民主黨候選人已直接進入11月的普選，該投票站的選票上只有國會眾議員一項，也影響投票意願及人數。

205小學(PS 205 The Clarion School)投票站，也是一個亞裔投票者較多的站點，該投票站選票上也只有國會眾議員一項。截至下午6時15分，共收到52張選票，其中華人的選票約占兩成。工作人員說，這次初選的投票數低得不尋常，主要是把初選分成兩階段實施所造成。他們認為11月普選時，選民會回歸。

204小學(P.S. 204 Vince Lombardi Elementary School)投票站,，除了國會眾議員初選，還有新畫的第26選區州參議員。截止下午6時34分，該投票站共收到139張選票，其中華裔選票約占一成。