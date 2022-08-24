我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

班森賀投票站 人氣異常低迷

記者胡聲橋／紐約報導
選民在班森賀204小學投票站投票。(記者胡聲橋╱攝影)
選民在班森賀204小學投票站投票。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約州國會眾議員和州參議員初選，布碌崙(布魯克林)班森賀華社的幾個投票站冷清，投票人數低於以往。

96初中(I.S.096 Seth Low)投票站是一個華裔投票集中的站點。但下午6時，投票站僅錄得25張選票，其中至少十張選票是華人選民。據工作人員分析，投票偏低可能有幾方面的原因，首先，有些人可能不知道有第二階段的初選；其次，8月底，許多居民還在度假，沒有回家；第三，選民向來不重視初選，有些人沒有登記黨派。另外，該投票站所屬州參議員選區參選人曲怡文，由於沒有同黨對手，作為民主黨候選人已直接進入11月的普選，該投票站的選票上只有國會眾議員一項，也影響投票意願及人數。

205小學(PS 205 The Clarion School)投票站，也是一個亞裔投票者較多的站點，該投票站選票上也只有國會眾議員一項。截至下午6時15分，共收到52張選票，其中華人的選票約占兩成。工作人員說，這次初選的投票數低得不尋常，主要是把初選分成兩階段實施所造成。他們認為11月普選時，選民會回歸。

204小學(P.S. 204 Vince Lombardi Elementary School)投票站,，除了國會眾議員初選，還有新畫的第26選區州參議員。截止下午6時34分，該投票站共收到139張選票，其中華裔選票約占一成。

投票 眾議員 參議員

上一則

紐約客談／進步派眾將 誰都不退讓

下一則

郵箱天天塞爆競選廣告 長島選情激烈

延伸閱讀

「基本都是白人選民 鮮少華裔」 紐約華埠投票創新低

「基本都是白人選民 鮮少華裔」 紐約華埠投票創新低
紐約華埠投票站冷清 站長：白思豪、不在籍投票將決定結果

紐約華埠投票站冷清 站長：白思豪、不在籍投票將決定結果
紐約華埠投票站門可羅雀 選民走錯投票站直接棄票

紐約華埠投票站門可羅雀 選民走錯投票站直接棄票
初選日上午 紐約班森賀投票站冷清

初選日上午 紐約班森賀投票站冷清
日落公園初選日華人投票 李江華支持率高

日落公園初選日華人投票 李江華支持率高

熱門新聞

視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

2022-08-20 13:54
孫同學被石頭砸中腦後部。(孫同學提供)

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

2022-08-19 12:06
店主甄振培(左)和譚艷娟在餃子館的開放廚房內。(記者張晨／攝影)

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

2022-08-21 07:45
布碌崙貝瑞吉Rose Spa按摩店外景。(取自谷歌地圖)

按摩店女員工遭強迫賣淫 紐約法拉盛華男被起訴

2022-08-22 21:43
視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

白人網紅：餃子餡是老鼠肉？ 華埠餐廳被黑

2022-08-21 07:41
布碌崙州眾議員寇頓19日與當地華人、義大利裔美國人於班森賀召開記者會，譴責市教育局對族群文化的不尊重。(記者顏潔恩/攝影)

農曆年遇周末 公校校曆剔除

2022-08-20 07:43

超人氣

更多 >
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治