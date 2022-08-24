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紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

紐約客談／進步派眾將 誰都不退讓

紐約客談

紐約本次國會眾議員初選，被視為民主、共和兩黨期中選舉的風向指標。這其中，參選人數達12人的第十選區，由年輕進步派主導，包含曼哈頓下城、及華埠、布碌崙兩主要華社，以及西語裔、白人、傳統猶太社區等，可視為民意重要縮影。因屬新畫分選區，無現任議員，除前市長白思豪外，誰都不願意提早退出。

進步派鬧分裂，爭當代言人，形象相對溫和的前川普彈劾案聯邦首席檢察官高德曼(Dan Goldman)，或可說漁翁得利，紐約時報背書，後期民調超前。愛默生學院民調機構(Emerson College Polling)民調中，以22％之姿，領先州眾議員牛毓琳的17％、市議員利華娜(Carlina Rivera)的13％，但仍有17％選民暫未決定，留下無限想像空間，自然無人願退讓。

若觀察紐約市今年6月的初選數字，樂齡會(AARP)統計50歲以上選民占投票數逾六成，加上預期此次初選低投票率，此年齡層的影響力不可忽視，或再成為關鍵。依愛默生民調，高德曼在此領先，有27％支持率，若單看65歲以上選民，更達35％，幾乎是第二、三、四名總和。

反觀18至29歲，高德曼吊車尾，僅4％支持，遠落後居首牛毓琳的19％，她也是此次被視為最左傾的參選人。但若看30至49歲支持度，高德曼、牛毓琳、利華娜則差異有限。

牛毓琳的亞裔支持度最高，有41％，兩名主要對手均低於10％，這與眾多傳統華人社團的表態，有明顯差異。加上亞裔投票率相對偏低，助力有待驗證。西語裔逾三成挺利華娜，高於三名主要對手的總和。但高德曼在非洲裔、白人的支持度，均達近四分之一，以兩位數領先對手。

另一民調顯示，此選區總統拜登支持度達78％，但民主黨選民僅53％認為他應尋求連任。選民最關心議題依序為：槍枝與犯罪、經濟、遊民與住房，或均可視為選舉結果的解讀依據。

民調 投票 亞裔

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