華埠投票站冷清不及6月初選 站長：勝負差距恐極小

紐約州國會議員和州參議員初選，第十選區華埠孔子大廈投票站冷清。(記者和釗宇／攝影)

紐約州國會議員和州參議員初選23日舉行，第十選區華埠 孔子大廈投票 站冷清，前來投票的選民人數不及6月初選以及去年的市長初選；令人吃驚的是，上月退選的前市長白思豪 (Bill de Blasio)仍出現在選票上，投票站負責人表示，這可能導致該選區參選人得票差距過小，最後需靠不在籍選票決定選舉結果。

該投票站站長鄭永佳說，截至下午4時，前來投票的選民人數還不到200人，不但低於6月的州長和州眾議員初選，而且遠不及去年的市長初選；鄭永佳此前也在華埠提前投票站任站長，他說，不但初選日投票站冷清，提前投票的人數也非常少，每天不到50人。

他說，本次初選投票選民減少的原因，主要是初選日設在8月底，而且臨近勞工節假期，許多人正在度假；「6月初選的時候學生剛放假，還沒來得及出遊，但現在很多人不在家。」

紐約州國會議員和州參議員初選23日拉開帷幕，第10選區華埠孔子大廈投票站冷清。（記者和釗宇／攝影）

該選區目前共有12人參選，但令人驚奇的是，上月退選的白思豪仍然出現在選票上，導致選票上的參選人數為13人；鄭永佳說，白思豪退選時間太晚，那時選票已經印好；雖然投票給白思豪沒有任何意義，支持他的人也不多，但可以預見的是既然白思豪仍在選票上，「那就肯定會有人選他，就像每次都有人投票給非正式候選人(write-in candidate)一樣。」

鄭永佳表示，第十選區初選的結果極有可能需要計入不在籍選票才能確定；「曼哈頓共有4萬4000人申請不在籍選票，截至上周末已寄回1萬7000份；假如得票前三名的參選人，差距不到200票，那就一定要計入不在籍選票才能確定選舉結果。」