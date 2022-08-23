日落公園初選日華人投票 李江華支持率高

布碌崙169小學自早上陸續有華人前來投票。(記者顏潔恩/攝影)

PIX11電視台日前公布的民調顯示，在眾多國會眾議員第十選區各民主黨參選人中，來自布碌崙(布魯克林)的社區人士李江華支持率偏低，但其在日落公園 大本營仍受到當地人支持；初選日在當地華社的投票 站，大部分華人 選民都票投李江華。

位於7大道交43街的169小學，早上陸續有華人選民前來投票，由於當地登記的華人選民眾多，市選舉局裡裡外外安排不少會說中文的接待員、翻譯員站崗，協助不熟悉程序的選民完成投票。

選民陳麥克表示，在眾多參選人中，較常在當地看見李江華的身影；雖不能單憑在競選期間常在社區現身這點來作為支持的理由，但李江華的社區經歷豐富，過去曾因多個議題舉辦示威、抗議，維護華人權益等，「無論如何，都應該給一個機會嘗試一下。」

已成為公民多年的林鴻波投票後表示，曾在造勢活動上見過李江華，聽他說話的台風、所提出的政綱，感覺到是一個「踏實、會做事的人」，選他絕對不只是因為是華人；林鴻波認為，如果所有華人選民都集中將票投給一個華裔參選人，那勝出的機率是非常大的，只可惜華人總有自身的利益考量、各自行事，政治思潮異常分裂。