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初選日上午 紐約班森賀投票站冷清

記者胡聲橋／紐約即時報導
中午12時，班森賀倫巴底204小學投票站投票者寥寥可數。(記者胡聲橋/攝影)
中午12時，班森賀倫巴底204小學投票站投票者寥寥可數。(記者胡聲橋/攝影)

23日是國會眾議員和州參議員初選第二階段的日子，記者上午走訪布碌崙(布魯克林)班森賀的幾個投票站，發現投票站非常冷清，投票者寥寥可數。

賽斯露96初中(I.S.096 Seth Low)投票站是一個華裔投票者集中的地方，被稱為「班森賀華人票倉」。但上午11時時，這個投票站只錄得11張選票，其中大部分是華人的選票。

據工作人員表示，投票稀少可能有幾方面的原因，首先，有些人可能壓根就不知道有第二階段的初選；其次，8月底，許多居民還在忙著度假，沒有回家；第三，居民向來對初選不重視，有人可能還沒登記黨派。而且，該選區州參議員參選人曲怡文作為民主黨候選人已直接進入11月的普選，該投票站的選票上只有國會議員一項，這可能也影響到投票人數。

克拉里昂205小學(PS 205 The Clarion School)投票站的情況類似，截至上午11時30分，只錄得18張選票，不過華人的選票大約有12張，佔三分之二。

倫巴底204小學(P.S. 204 Vince Lombardi Elementary School)投票站截至中午12時，共錄得59張選票，據工作人員介紹，華裔選票大約在20張左右，而且選民在該投票站除了選國會眾議員以外，還可以給新畫出的州參議員第26選區的參選人投票。

一般來說，投票站下午5時左右會出現投票高峰，因為許多人會在下班之後來投票。

投票 華人 參議員

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