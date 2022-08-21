第43選區重畫21日公聽會 華人社團籲踴躍參與

布碌崙近50個華人社團20日聚集日落公園金皇廷酒家，舉辦「支持第43選區重畫地圖」造勢大會。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)近50個華人 社團20日聚集日落公園 金皇廷酒家，舉辦「支持第43選區重畫地圖」造勢大會，動員華人民眾參與今(21)日由市選區重畫委員會舉行的公聽會；美國亞裔社團聯合總會則表示，將提供免費專車接送，呼籲民眾踴躍參加表達意見，保住該版本的重畫草案。

亞總會主席陳善莊表示，近期義工在8大道收集了1萬多份的連署簽名將交到委員會手中；他強調華人團結的重要性，例如曾關閉20年的7大道地鐵入口，在一個月內蒐集到5萬個簽名後，最後向市交通局施壓，終於維修重新使用，「人要走在一起，為共同需求爭權，給下一代更好的生活。」

對於第43選區的重畫，日落公園和班森賀兩華社不同調；班森賀建議將當地畫成一個完整的市議會選區，拒絕併入。班森賀的華人社團，也曾向日落公園華人社團接洽，要求會面交換意見。

該五名青年義工協助收集簽名，獲得表揚。(記者顏潔恩/攝影)

陳善莊表示，在當天的活動上也邀請班森賀的華人社團前來，雙方可就該議題討論，但對方代表無人現身。

亞潮聯盟創辦人凌飛則說，他支持保留班森賀社區的完整性，不過他也呼籲反對者，不應只是為了維護某議員的利益，而提出拒絕與日落公園併入同一選區。

他說，沒想到華社內部會因選區重畫產生矛盾與分裂，但這也證明，更多華人應站出來維護自身權益；活動中他也特意表揚協助簽名活動的五名華裔青年義工，多日頂著烈陽在外奔波，向居民解說選區重畫的意義和影響力，為華社利益義不容辭。