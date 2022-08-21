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利華娜華埠聽取民意 治安、遊民成關注重點

記者張心／紐約報導
紐約州第十選區國會議員民主黨參選人、市議員利華娜(右二)在華埠聽取民眾意見。(記者張心／攝影)
紐約州第十選區國會議員民主黨參選人、市議員利華娜(右二)在華埠聽取民眾意見。(記者張心／攝影)

紐約州第十選區國會議員民主黨參選人、市議員利華娜(Carlina Rivera)20日在華埠舉行會議，聽取來自各行各業華裔選民的意見，其中公共安全、遊民政策、通貨膨脹等問題，為選民關注的重點。

居住在布碌崙(布魯克林)日落公園、在華埠從事金融保險業的鄺先生表示，疫情後的通貨膨脹使華埠停車費飆升，加上社區建立了愈來愈多的遊民所，導致客戶們不想、也不敢到該辦公室諮詢，長久將使華埠小商家離開，遷往皇后區法拉盛或是布碌崙8大道等社區。

利華娜回應稱，自己能理解民眾停車難、停車貴的苦楚，一直希望為華埠創造更安全的公共交通環境，比如興建更多地鐵站、公車站，使民眾享有更多公共出行選擇，同時避免堵車麻煩，「作為現任市議員，我會向市議會和市長亞當斯(Eric Adams)反應這一問題，盡快得到相關部門協調解決。」

利華娜承諾若當選，將著重解決居民提出的公共安全、遊民等問題。(記者張心／攝影)
利華娜承諾若當選，將著重解決居民提出的公共安全、遊民等問題。(記者張心／攝影)

在場不少選民也提出公共安全和遊民所問題，住在該選區多年的選民布比斯(Scott Bubis)也表示擔憂，「我和家人晚上不敢下樓，只要過了晚上7時，就經常看到一些形同『喪屍』般的遊民走來走去。」

利華娜認為，遊民問題主要因為疫情而凸顯，是一個全國性的難題，她表示可透過多方面解決，一是解決遊民的居住問題，並提供心理健康醫治，「我對當前市府對的遊民所的政策不滿，投入許多資金卻沒起到明顯作用，連遊民自己都不願意去居住。」

對於華埠社區多間既存遊民所及計畫中的遊民所，利華娜則主張遊民所應在全市「平均分配」(Fair Share)，而不是都積壓在某一社區，同時提供可負擔房屋等給遊民居住，「但根本上必須治療他們的心理問題，確保他們以健康狀態重返社區生活。」

利華娜承諾若當選，將著重解決居民提出的公共安全、遊民等問題。(記者張心／攝影)
利華娜承諾若當選，將著重解決居民提出的公共安全、遊民等問題。(記者張心／攝影)

遊民 華埠 布碌崙

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