初選在即 孟昭文攜手齊默爾曼催票

齊默爾曼(前排左五)與孟昭文(前排左四)等呼籲亞裔選民積極投票。(記者牟蘭／攝影)

紐約州參議員與國會眾議員 初選在即，今年遇選區重畫，國會眾議院第三選區參選人齊默爾曼(Robert Zimmerman)，日前與包括孟昭文在內的多位民代在皇后區貝賽催票，呼籲亞裔 選民積極投票 。

代表國會眾院第六選區的孟昭文表示，選區重畫後，原在該選區的部分貝賽、道格拉斯頓、小頸與灣台(Bay Terrace)等華裔選區，被畫為第三選區，呼籲亞裔選民積極投票；當天她也參與活動，為齊默爾曼站台。

華人代表陳熠表示，他認同齊默爾曼的政見，呼籲選民用選票說話，讓民代聽到華人的聲音；州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)、市議員黃敏儀幕僚長柯立人與市議員參選人李真等也出席集會，支持齊默爾曼參選。

齊默爾曼表示，他重視公共安全問題，反對削減警局經費，支持修改保釋金改革法案；教育方面，支持增加公校經費，擴大資優班以及保留特殊高中入學考試等，承諾上任後雇用中文與韓文的雇員，為社區民眾服務。

齊默爾曼已獲州主計長狄納玻利、國會議員米克斯(Gregory Meeks)與市議員李琳達等背書，若當選，他將成為代表長島及皇后區首位同性戀國會議員。