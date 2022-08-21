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印度裔高達獲劉醇逸背書 競選第23選區州參議員

記者顏潔恩／紐約報導
劉醇逸(右)宣布背書高達(左)。圖為兩人出席印度節活動。(取自高達競選網站)
劉醇逸(右)宣布背書高達(左)。圖為兩人出席印度節活動。(取自高達競選網站)

布碌崙(布魯克林)州參議員第23選區包含史泰登島北部、布碌崙南區華社，在任職18年的現任州參議員沙維娜(Diane Savino)宣布將不競選連任後，不少人宣布出選；包括在近日獲得州參議員劉醇逸背書的印度裔高達(Rajiv Gowda)，擁有多年社區服務經驗。

高達出生於印度，後移民來美，在布碌崙短居過一陣子，其餘大部分的時間都生活在史島北區；他與妻子育有兩名兒子，均就讀島上的公校，身為「工薪家庭、新移民」的他，過去25年積極參與工會活動，為缺乏權益的弱勢群體爭權。

高達是一名土木工程師、小商家，曾為市設計和建築局(DDC)監督多個基礎設施項目；他也是代表公務員技術協會Local 375的第一副主席，捍衛工人權益及社區利益，誓言根除政治腐敗。

劉醇逸日前宣布背書高達，表示其「作為一名終身工會成員，他知道如何捍衛紐約客的權益」，表示高達的經驗及專業知識，將在州參議院發揮作用，維護民主價值觀。

選區重畫後，第23選區包括多個布碌崙華社如戴克高地、Gravesend、羊頭灣及康尼島等；目前該選區民主黨參選人還包括在沙維娜辦公室服務五年的前副幕僚長斯卡賽拉(Jessica Scarcella-Spanton)、立法機構人員Bianca Rajpersaud以及社區人士Sarah Blas。

布碌崙 參議員 印度

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