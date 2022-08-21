獲川普「背書」攪局 高德曼：將血戰到底

面對川普的「背書」，高德曼回應將和川普血戰到底。(取自高德曼推特)

紐約州國會議員第十選區初選激戰正酣，突然出現戲劇性的一幕：前總統川普 日前介入，「背書」曾經在其彈劾 案中擔任首席律師的參選人高德曼(Dan Goldman)；對此高德曼表示，川普此舉是在攪亂選戰，並表示將和川普血戰到底。

第十選區目前選情膠著，最新民調顯示，高德曼以22%的支持率反超此前領先的市議員利華娜(Carlina Rivera)和華裔州眾議員牛毓琳；川普日前在其社交平台Truth以嘲諷的口氣發表聲明說，「很榮幸能背書高德曼，我背書並非因為他彈劾未遂，而是因為他可敬、公平而且高度聰明的特質；我很榮幸將他打到落花流水，高德曼的前途十分光明。」

川普還表示，「高德曼還對共和黨 抱有同情，容易妥協，將盡可能提高共和黨與極左派斗爭獲勝的機會，他知道極左派正在毀掉美國，我要感謝高德曼為美國做出的卓絕努力。」

高德曼則回應，川普此舉意在攪亂選戰，「這種可悲的行為是在愚弄遠比川普本人聰明的民主黨人，說明高德曼是川普唯一在乎的第十選區參選人」；他也隔空對川普喊話：「準備好吧川普，高德曼將和你鬥爭到底。」

牛毓琳則藉此機會呼籲選民不要投票給高德曼，「高德曼和川普都是百萬富翁，他們都在利用自己的財富企圖買下民代職位；和川普一樣，高德曼只會保護巨富階層，紐約人需要真正的進步派來為工薪階層爭取權益，打擊百萬富翁和企業利益。」

另一名參選人、現任國會議員瓊斯(Mondaire Jones)則在日前的辯論中一再提到川普的背書，「高德曼是在貫徹川普的主張，作為溫和派參選人企圖擊敗進步派。」