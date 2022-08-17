紐約客談／高德曼要複製川普逆襲之路？

紐約市國會議員第十選區最新民調 顯示，溫和派的前川普 彈劾案檢察官高德曼後來居上，支持率超過牛毓琳和利華娜，讓進步派感到危機重重。

這也和高德曼近一周來頻繁遭到抨擊的形勢不謀而合，因為支持率最高者最易遭受圍攻；牛毓琳和民調第四的瓊斯甚至聯合辦記者會，指富豪出身的高德曼拿錢買國會議員席位。

不過，進步派的努力很有可能落空；參選人聯盟此前在市長初選時出現過，當時民調排名二、三位的楊安澤和賈西 亞聯盟，最終幫助賈西亞排名第二；但國會議員初選不採排序複選制，以目前進步派參選人眾多的局面，分票不可避免，最終只會便宜溫和派高德曼一人，助他完成逆襲。

其實，雖然高德曼用反川普的面目示人，但他若逆襲將與川普有異曲同工之妙；其一，兩人均可算政治素人；其二，都是富人階層，可以動用自己的資金助選，不用看所謂建制派的臉色；而紐約作為進步派的大本營，進步派本身已然成為建制派的一部分，要在紐約競選，進步派的碼頭不可不拜，就連州長也得忌憚三分。

其三，兩人都是看準選民思潮伺機而動，川普看準的是美國產業空心化導致中產階級失落，讓他成功將一部分底層左派拉入右派帳下；高德曼看準的則是疫情之後治安混亂導致人心思定，溫和派占上風的趨勢不可避免，去年亞當斯勝選就是一大例證。

但話說回來，高德曼本來就勝算較大；畢竟，第十選區的白人選民仍占近半，他還有猶太裔社區的支持；亞裔要提升影響力，不僅要增加選民人數，也要加強動員能力。