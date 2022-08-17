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背書高德曼 紐時駁裙帶關係質疑

記者和釗宇／紐約報導
媒體人士暗示，紐約時報因家族裙帶關係背書高德曼，紐時否認。(取自高德曼推特)
媒體人士暗示，紐約時報因家族裙帶關係背書高德曼，紐時否認。(取自高德曼推特)

紐約時報背書的第十選區國會議員參選人高德曼(Dan Goldman)目前民調領先，反超此前熱門參選人州眾議員牛毓琳和市議員利華娜(Carlina Rivera)；然而卻有媒體人士暗示，紐約時報背書高德曼是因為紐時董事長兼發行人沙茲伯格(A.G. Sulzberger)家族和高德曼家族頗有淵源，甚至有利益關係；但紐約時報對此全盤否認，稱紐時的背書是獨立的，沙茲伯格家族沒有影響。

紐約時報在該選區訂戶極多，其背書也或對選戰造成重要影響；紐時表示，背書高德曼是因看中他在川普彈劾案期間與華府政治圈建立的良好關係，這對當選國會議員後開展工作有利，而且高德曼的檢察官背景也讓他更能聚焦改善公共安全的議題；高德曼獲背書後，其在最近一次民調支持率就升至第一位，為22%，超過牛毓琳的17%和利華娜的13%。

然而，福斯新聞報導，媒體業者The Intercept華府分社主編格里姆(Ryan Grim)日前發推特表示，紐時的背書文章並未提到沙茲伯格家族與高德曼家族的淵源；他說，「高德曼曾在華府菁英私校Sidwell Friends就讀，而高德曼的母親蘇珊(Susan Sachs Goldman)和沙茲伯格的姑姑凱西(Cathy Sulzberger)都是該校校董，凱西的兒子大衛是高德曼晚一年的學弟。」

格里姆還透露，去年高德曼參選州檢察長時，凱西之夫曾捐款1000元，他還在推特上傳捐款證明截圖；他表示，「紐約時報背書高德曼顯示令人震驚的裙帶關係，這似乎能證明川普提過的精英與媒體的緊密關係。」

不過，紐時很快發表聲明稱，背書高德曼完全是擇優而選，紐時背書過程並未考慮其家庭背景，「高德曼和紐時董事長沙茲伯格沒有個人關係，也不認識對方；除了沙茲伯格本人，沙茲伯格家族也與此背書無關，無法影響編輯部決策。」紐時表示，「背書決定是獨立的，是基於過去報導和資深記者組成的委員會討論，以及對參選人的面試。」

紐約時報 華府 民調

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