背書高德曼 紐時駁裙帶關係質疑

媒體人士暗示，紐約時報因家族裙帶關係背書高德曼，紐時否認。(取自高德曼推特)

紐約時報 背書的第十選區國會議員參選人高德曼(Dan Goldman)目前民調 領先，反超此前熱門參選人州眾議員牛毓琳和市議員利華娜(Carlina Rivera)；然而卻有媒體人士暗示，紐約時報背書高德曼是因為紐時董事長兼發行人沙茲伯格(A.G. Sulzberger)家族和高德曼家族頗有淵源，甚至有利益關係；但紐約時報對此全盤否認，稱紐時的背書是獨立的，沙茲伯格家族沒有影響。

紐約時報在該選區訂戶極多，其背書也或對選戰造成重要影響；紐時表示，背書高德曼是因看中他在川普彈劾案期間與華府 政治圈建立的良好關係，這對當選國會議員後開展工作有利，而且高德曼的檢察官背景也讓他更能聚焦改善公共安全的議題；高德曼獲背書後，其在最近一次民調支持率就升至第一位，為22%，超過牛毓琳的17%和利華娜的13%。

然而，福斯新聞報導，媒體業者The Intercept華府分社主編格里姆(Ryan Grim)日前發推特表示，紐時的背書文章並未提到沙茲伯格家族與高德曼家族的淵源；他說，「高德曼曾在華府菁英私校Sidwell Friends就讀，而高德曼的母親蘇珊(Susan Sachs Goldman)和沙茲伯格的姑姑凱西(Cathy Sulzberger)都是該校校董，凱西的兒子大衛是高德曼晚一年的學弟。」

格里姆還透露，去年高德曼參選州檢察長時，凱西之夫曾捐款1000元，他還在推特上傳捐款證明截圖；他表示，「紐約時報背書高德曼顯示令人震驚的裙帶關係，這似乎能證明川普提過的精英與媒體的緊密關係。」

不過，紐時很快發表聲明稱，背書高德曼完全是擇優而選，紐時背書過程並未考慮其家庭背景，「高德曼和紐時董事長沙茲伯格沒有個人關係，也不認識對方；除了沙茲伯格本人，沙茲伯格家族也與此背書無關，無法影響編輯部決策。」紐時表示，「背書決定是獨立的，是基於過去報導和資深記者組成的委員會討論，以及對參選人的面試。」