高德曼訪紐約中華公所 允收緊保釋制度

高德曼拜訪紐約中華公所，表示如果當選，將推動收緊保釋制度改善公共安全。(記者和釗宇／攝影)

紐約州國會議員第十選區參選人高德曼16日到曼哈頓華埠 拜訪紐約中華公所，表示如果當選，將推動收緊保釋制度改善公共安全，嚴打仇恨犯罪 ，並全力支持小商業者；同時，他也獲得州參議員霍伊曼(Brad Hoylman)及第65選區民主黨州眾議員候選人李榮恩(Grace Lee)背書。

高德曼表示，華埠因為新冠疫情，面臨公共安全惡化、仇恨犯罪猖獗等問題；作為猶太人的高德曼說，雖然猶太社區也面臨很多仇恨犯罪問題，但遠不如華裔社區的壓力大，如果當選，將推動增加對仇恨犯罪的懲罰。

高德曼說，雖然支持刑事司法改革、關閉雷克島監獄 、新建城區監獄等計畫，但應收緊對累犯者的保釋規定；有關華埠監獄建案，高德曼表示，前任政府與社區在此事上極度缺乏溝通，如果當選，他將推動匯總各方意見，考慮所有替代選項。

高德曼還表示，相比其他社區，華埠目前遊民所過多，他支持「公平負擔」(Fair Share)原則，應該讓其他社區一同承擔；他也表示，遊民問題主因可負擔住房不夠，應增加相關資金，及心理健康資源。

他說，小商業是華埠的命脈，如當選將全力支持小商業復甦；去年通過的基建法案其中一部分撥款用於應對氣候變遷而進行的建築改造，華埠有不少老舊建築，希望能為社區帶來撥款資源；聯邦政府有不少資源，但因語言障礙，許多商家並不了解；如果當選，他將為小商業者提供多語言服務。

中華公所主席曾偉康感謝高德曼前來闡述政見，有助於增進選民對他的了解；他表示，8月23日的初選對華埠非常重要，希望民眾積極投票；大華埠民權聯盟執行總監王鏑表示，高德曼是支持率領先的幾位參選人中，唯一明確表態收緊保釋制度者，「華人現在最重視安全問題，其他移民、住房、外交等都在其次，所以我認為他是最合適華埠的參選人。」

高德曼(右)獲李榮恩(左)背書。(高德曼提供)

同時，高德曼16日也獲霍伊曼和李榮恩背書，兩人肯定高德曼於川普彈劾案中的表現；李榮恩表示，「川普是美國民主和基本價值的最大威脅，需要選出對川普有鬥爭經驗的國會議員。」