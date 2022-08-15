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紐時背書 高德曼獲勝概率增

記者和釗宇 / 紐約報導
紐約時報日前背書川普彈劾案前檢察官高德曼競選第十選區國會議員。(記者和釗宇／攝影)
紐約時報日前背書川普彈劾案前檢察官高德曼競選第十選區國會議員。(記者和釗宇／攝影)

紐約州國會議員初選提前投票已經開始，競爭最激烈者為包含華埠、布碌崙(布魯克林)8大道兩大華社的第十選區；紐約時報日前背書川普彈劾案前檢察官高德曼(Dan Goldman)參選該選區，料將為他增加獲勝籌碼，畢竟紐約時報的背書曾助前賈西亞(Kathryn Garcia)在去年的市長初選後來居上；但華社人士表示，高德曼缺乏從政經歷，與華社聯繫也有限，難以證明其能力。

紐約時報的背書對於曼哈頓選戰極其重要，因其訂閱讀者大多位於曼哈頓；例如，去年市長選戰參選人、市清潔局長賈西亞在競選初期默默無聞，與熱門參選人楊安澤、亞當斯不可同日而語，但經過紐約時報背書，賈西亞的支持率一路上升，最終得票超過楊安澤，僅次於亞當斯。

而且，賈西亞在曼哈頓哈林區以南至北布碌崙的得票率，位列第一，這些區域是紐約時報核心讀者區，其中的大多數地區是第十選區範圍。

近期民調顯示，州眾議員牛毓琳、市議員利華娜(Carlina Rivera)並駕齊驅，高德曼排在第三，紐約時報此前對也對三人進行背書採訪，最終決定背書高德曼；紐約時報表示，背書高德曼是因為看中其川普彈劾案期間與華府政治圈建立的良好關係，這對他當選國會議員後開展工作有利，而且高德曼的檢察官背景也讓他更能聚焦改善公共安全的議題。

不過，沒有從政經驗且為Levi Strauss & Co.集團繼承人之一的高德曼，能否說服以中低收入選民為主的華裔社區及下東城尚未可知，而且相比牛毓琳和利華娜，高德曼缺乏工會和社區組織的背書；此前背書利華娜的州眾議員65選區D區民主黨男性黨代表于金山說，雖然高德曼政見較為溫和，符合當下潮流，但缺少從政經驗，過往與社區從無聯繫，無法證明其能力。

2016年首次參選州眾議員時曾獲紐時背書的牛毓琳表示，其競選已累積多族裔、多世代的選民基礎，且有近千名志願者，並暗示高德曼無法代表選區內廣大草根民眾。

紐約時報 賈西 眾議員

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