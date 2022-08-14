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牛毓琳 華埠紫薯節造勢拉票 辛西亞尼克森站台

記者張晨／紐約報導
牛毓琳華埠紫薯節拉票，對手高德曼同日獲紐時背書。(牛毓琳團隊提供)
牛毓琳華埠紫薯節拉票，對手高德曼同日獲紐時背書。(牛毓琳團隊提供)

紐約州第十選區國會議員參選人牛毓琳13日為其競選進行最後造勢拉票，早間從華盛頓公園廣場(Washington Square Park)開始至下午才到達華埠，堅尼路市場(Canal Street Market)正值紫薯節，她現場分發傳單與民眾交流政見，並呼籲他們提前投票。

牛毓琳近年來的極左派思想隨著社會事件不斷顯現，包括支持削減警察預算，以及支持現有改革保釋法等都囊括其中，導致她在華裔社區的支持率不如從前；但她仍未放棄在華埠造勢，並更專注在新一代年輕群體中，當天下午她還前往布碌崙(布魯克林)造勢，「慾望城市」左派演員辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)也為她站台支持。

同一日，她的對手高德曼(Dan Goldman)獲紐約時報背書，牛毓琳在一份聲明中回應道，「我競選國會議員是為了讓我們的國家能夠最終實現真正的代議制民主。如果我們缺乏挑戰信念的政治勇氣，這就不可能發生。 」

她說，「但我把賭注壓在選區民眾身上，多族裔、多代人的草根群體不斷激勵著我。有了他們近1000名志願者的支持，我已經準備好在23日贏得勝利，建立一個更適合所有人的政府。」

華埠 警察 布碌崙

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