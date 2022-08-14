爭取發言權 李江華籲華人積極投票

布碌崙華社多個社團13日抓緊機會，在日落公園為第十選區國會議員華裔參選人李江華舉辦造勢活動。(記者顏潔恩/攝影)

13日為紐約州國會議員、州參議員初選提前投票 日首日，布碌崙(布魯克林)華社多個社團，當天在日落公園 為第十選區國會議員參選人李江華舉辦造勢活動，希望更多人為其投票，也呼籲華人 要積極投票，彰顯政治力量。

當日早晨，多名社區人士、華人居民聚集在日落公園內，分別用中文、廣東話及福州話幫李江華拉票；李江華說，自己的語言優勢、長年在社區的服務經歷，將成為該選區的最佳代表，在國會繼續為華人發聲。

美國亞裔社團聯合總會常務會長姜書棟表示，只有像李江華這樣出自該選區的人，才能真正懂得華社面臨的現狀，把這些問題在國會反應，取得解決方案；「華人的權益是我們自己選出來的」，如今有一個能選出華人議員的機會，選民一定要好好把握。

李江華在日落公園第七社區委員會的「戰友」Victor Swinton也到場支持，「我與他共事多年，深知他是為人服務的人，與玩弄政治無關，是我們需要推上國會的人」。

社區領袖們呼籲，華人投票率太低，在政治上難以發揮作用，也是應該改變的情況；這次選舉要善用提前投票的時間投票，並且積極向身邊的親戚、朋友宣傳，公民要登記成為選民，行使投票的義務。