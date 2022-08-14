參議員、國會議員初選提前投票起跑 競爭激烈投票站冷清

紐約州國會議員和州參議員初選提前投票13日開始，不過華社投票情況仍冷清。(記者張心／攝影)

紐約州國會議員和州參議員初選的提前投票 日，由13日開始持續至21日；由於選區重畫，包括曼哈頓華埠與布碌崙(布魯克林)8大道等華人 聚集社區的第十選區，在國會議員一職角逐特別激烈，共有12名民主黨人競爭，即便如此，全市華社提前投票日首日仍相當冷清。

今年的國會議員及州參議員選舉與州眾議員等職位分開，導致分別在6月及8月舉辦兩次初選，13日開始提前投票，參選人之一、前川普彈劾案聯邦檢察官高德曼(Dan Goldman)當日宣布獲得「紐約時報」(The New York Times)背書；高德曼表示，川普對共和黨的控制和對2024年總統競選的野心，讓人們感到前所未有的生存威脅，「坦白來講，這也是我出來競選的原因。」

另一位候選人、現任市議員利華娜(Carlina Rivera)則先後宣布獲得前美國駐中國大使駱家輝、市議員黃敏儀和民主黨州眾議員第65選區領袖于金山的背書；華裔牛毓琳則主要背靠左傾勞工家庭黨(Working Families Party)的支持；在該黨派日前的民調中，利華娜和牛毓琳並列第一，受年輕選民支持，高德曼則緊隨其後排名第三。

相比參選人的競爭激烈，該選區在提前投票日首日卻未出現踴躍投票情形；不僅華埠如此，眾多華人聚集的皇后區 也是冷冷清清。

前市議員參選人李真(Richard Lee)在兩次初選都親自接送選民前往投票站，「我今天總共接送了25人去投票，也算為皇后區的投票率做出些許貢獻」。不過根據他觀察，兩次提前投票首日華裔選民人數都很少。

李真所在的華人聚集區白石鎮(Whitestone)、貝賽(Bayside)及皇后區下東部等選舉站全天冷清，「亞裔投票面孔不多，選民選舉熱情遠遠低於之前的州長選舉。」

他認為分成兩次的初選，影響民眾的投票參與積極度，「很多人3月就訂好了暑假出行的計畫，甚至是好不容易恢復的國際旅行，很難再改時間。但我還是鼓勵亞裔積極投票，發出自己的聲音。」

提前投票站和常規投票站不同，每日投票站開放時間也不同，州選舉委員會建議選民提前查閱自己的投票地點，網絡查詢可參考：https://findmypollsite.vote.nyc/；電話查詢可撥打州選舉保護熱線(866)390-2992。