我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

參議員、國會議員初選提前投票起跑 競爭激烈投票站冷清

記者張心／紐約報導
紐約州國會議員和州參議員初選提前投票13日開始，不過華社投票情況仍冷清。(記者張心／攝影)
紐約州國會議員和州參議員初選提前投票13日開始，不過華社投票情況仍冷清。(記者張心／攝影)

紐約州國會議員和州參議員初選的提前投票日，由13日開始持續至21日；由於選區重畫，包括曼哈頓華埠與布碌崙(布魯克林)8大道等華人聚集社區的第十選區，在國會議員一職角逐特別激烈，共有12名民主黨人競爭，即便如此，全市華社提前投票日首日仍相當冷清。

今年的國會議員及州參議員選舉與州眾議員等職位分開，導致分別在6月及8月舉辦兩次初選，13日開始提前投票，參選人之一、前川普彈劾案聯邦檢察官高德曼(Dan Goldman)當日宣布獲得「紐約時報」(The New York Times)背書；高德曼表示，川普對共和黨的控制和對2024年總統競選的野心，讓人們感到前所未有的生存威脅，「坦白來講，這也是我出來競選的原因。」

另一位候選人、現任市議員利華娜(Carlina Rivera)則先後宣布獲得前美國駐中國大使駱家輝、市議員黃敏儀和民主黨州眾議員第65選區領袖于金山的背書；華裔牛毓琳則主要背靠左傾勞工家庭黨(Working Families Party)的支持；在該黨派日前的民調中，利華娜和牛毓琳並列第一，受年輕選民支持，高德曼則緊隨其後排名第三。

相比參選人的競爭激烈，該選區在提前投票日首日卻未出現踴躍投票情形；不僅華埠如此，眾多華人聚集的皇后區也是冷冷清清。

前市議員參選人李真(Richard Lee)在兩次初選都親自接送選民前往投票站，「我今天總共接送了25人去投票，也算為皇后區的投票率做出些許貢獻」。不過根據他觀察，兩次提前投票首日華裔選民人數都很少。

李真所在的華人聚集區白石鎮(Whitestone)、貝賽(Bayside)及皇后區下東部等選舉站全天冷清，「亞裔投票面孔不多，選民選舉熱情遠遠低於之前的州長選舉。」

他認為分成兩次的初選，影響民眾的投票參與積極度，「很多人3月就訂好了暑假出行的計畫，甚至是好不容易恢復的國際旅行，很難再改時間。但我還是鼓勵亞裔積極投票，發出自己的聲音。」

提前投票站和常規投票站不同，每日投票站開放時間也不同，州選舉委員會建議選民提前查閱自己的投票地點，網絡查詢可參考：https://findmypollsite.vote.nyc/；電話查詢可撥打州選舉保護熱線(866)390-2992。

投票 皇后區 華人

上一則

暌違7年 中華少棒隊抵威廉波特參賽

下一則

老華埠情仇「唐人街出更」 影展獻映

延伸閱讀

州國會議員初選提前投票 華埠第十選區競爭激烈

州國會議員初選提前投票 華埠第十選區競爭激烈
拋棄牛毓琳 黃敏儀、于金山背書利華娜選國會議員

拋棄牛毓琳 黃敏儀、于金山背書利華娜選國會議員
曼哈頓區長背書利華娜 市公益維護人挺牛毓琳

曼哈頓區長背書利華娜 市公益維護人挺牛毓琳
國會議員第10選區民主黨政見會

國會議員第10選區民主黨政見會
華人職工會逼退 牛毓琳：指控不實

華人職工會逼退 牛毓琳：指控不實

熱門新聞

回憶事發當日經過，秦女士難掩悲傷。(記者鄭怡嫣╱攝影)

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

2022-08-11 07:27
警察在現場拉起布幔。(記者牟蘭╱攝影)

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

2022-08-09 18:23
餐廳戶外用餐區無門禁，易遭濫用。(取自餐廳臉書)

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

2022-08-08 10:30
秦女士(中)說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國；右為沈珺。(記者牟蘭／攝影)

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

2022-08-13 12:29
涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被市府人員抬出。(記者牟蘭/攝影)

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

2022-08-06 09:10
考邇日前發布視頻，指控她的丈夫家暴她，日前受不了壓力，自殺身亡。(視頻截圖)

遭家暴8年網上求助 紐約亞裔婦不堪壓力自殺身亡

2022-08-09 13:46

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生