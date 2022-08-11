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拋棄牛毓琳 黃敏儀、于金山背書利華娜選國會議員

記者和釗宇 / 紐約即時報導
參選者市議員利華娜。(記者和釗宇／攝影)
參選者市議員利華娜。(記者和釗宇／攝影)

距離紐約州國會議員初選日不到兩周，第10選區國會議員參選人利華娜(Carlina Rivera)11日宣布，已獲得華裔市議員黃敏儀、州眾議員65選區D區民主黨男性黨代表于金山背書，意味著兩位在皇后區、曼哈頓華社影響較大的人士未能支持州眾議員牛毓琳等華裔參選人。

利華娜表示，自她上任市議員以來，一直致力於擴大亞太裔社區的服務，並與亞太裔社區組織和領袖保持良好關係，為社區提供語言服務、助力小商業者、反對仇亞犯罪；她感謝黃敏儀和于金山的背書，「如果當選，我將繼續為亞裔社區爭取投資，並推動立法承認亞裔對美國歷史和經濟發展的貢獻，並將繼續反對仇亞犯罪。」

與利華娜同在市議會的黃敏儀表示，「我親眼看到利華娜提出許多精明的辦法解決社區問題，而且她也有勇氣做出大膽的決定，在健保、氣候、住房和交通方面改善民眾生活；利華娜一直是亞太裔社區的重要盟友，在包括語言服務在內的許多事情上為社區發聲。」

于金山則表示，利華娜在疫情期間一直支持下東城社區民眾和小商業者，幫助華埠解決了許多困難，也號召民眾到華埠消費，「她能夠架起社區溝通的橋梁，相信她當選國會議員後也會繼續這樣做。」

除黃敏儀和于金山，利華娜也收到其他華裔政界領袖的支持；前華盛頓州州長駱家輝、前市議員陳倩雯、州眾議員65選區D區民主黨女性黨代表劉林劍虹、華埠政治組織聯合民主黨(UDO)等，也都背書利華娜參選。

目前共有12人參選第10選區國會眾議員，此前民調顯示，目前利華娜和牛毓琳的支持率並駕齊驅，前川普彈劾案檢察官高德曼(Dan Goldman)位列第三。

眾議員 華埠 民主黨

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